A Cecilia Galliano le pesa más la soltería que la edad

Entretenimiento

Pero ahora también corre el rumor de que la argentina pudo haberse reconciliado con Mark Tacher ¿Será?

A Cecilia Galliano le es más complicado enfrentar la falta de pareja que su edad, aunque la actriz bromeó con el detalle de que en un buscador aparece con menos edad.

“Primero, ‘tengo’ 38 (años) ‘googleame’, ahí dice 38. Yo creo que pesa más estar soltera, porque los 40 los llevo muy bien, entonces creo que te pesa más estar soltera”.

Incluso la argentina comparte que la ha pasado muy mal en la cuarentena.

“Yo puedo decir “estoy feliz”. Bueno, no estoy tan feliz en cuarentena, la verdad, pero mi personaje es soltera y yo creo que tendríamos que comer un poquito más. He pasado hambre, he pasado hambre mucho tiempo”

La actriz presenta la obra “Solteras Cuarentonas”, que se transmitirá vía streaming el próximo 18 de septiembre y donde comparte créditos con María José Suárez y la boxeadora ‘La Barbie’ Juárez.

“Al público nunca dejamos de pensarlo, entonces el saber que van a estar en casa riendo, disfrutando o criticando, lo que ustedes quieran, a mí me va dar ese ánimo de dar lo mejor”.

Pero Cecilia fue víctima del director y escritor de la obra, Emyliano Santa Cruz, pues puso en evidencia a la conductora, dejando ver que podría no estar soltera y, efectivamente, se reconcilió con Mark Tacher. “Acá la gente está mintiendo y la única que es sincera es la que dice que está casada, porque está casada”.

“Pero yo estoy soltera, abuela, venga para acá”, contesta Cecilia. Incluso el director recordó el polémico tema que enfrentó Cecilia durante su divorcio de Sebastián Rulli. “Nadie hizo la pregunta más importante, ¿quién se quedó con la camioneta?”.