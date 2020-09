El día que Thalía estalló en contra de una imitación suya

Entretenimiento

La mexicana sabe cómo defenderse ante las críticas

Thalía es una de las estrellas latinas más importantes de la actualidad. Todos sus años de experiencia la han ayudado a lidiar con las críticas y siempre muestra una actitud relajada ante sus haters. Sin embargo en una ocasión la cantante no pudo evitar explotar en contra de un programa que la imitaba no solo a ella, sino también a su esposo Tommy Mottola.

Durante una entrevista que realizó hace algunos años con Cristina Saralegui, la cantante no dudó en arremeter en contra de una imitación que le hicieron: “Estoy muy contenta de estar en tu programa, no como el programilla ese en el que me imitan y me hacen ver como una estúpida”, dijo visiblemente molesta.

La cantante se refería al programa de Televisa llamado La Parodia, el cual estuvo activo durante los años 2002 y 2003.

La cantante dejó en claro que ella no era tan ingenua como los personajes que ha hecho en pantalla y además señaló que en su casa “ella lleva los pantalones”.

Durante la entrevista el público aplaudió a la mexicana por alzar la voz en contra de la ofensa. Además sus fans no dudaron en reaccionar y ponerse de su lado. Lo cierto es que en pocas ocasiones Thalía se ha dejado ver enojada pues prefiere dejar que todo se le resbale y proyectar mucha paz en sus redes sociales.

