Ellas son Nadia Sif y Lara Clausen, las sensuales modelos que estuvieron en el hotel con dos seleccionados ingleses

Este domingo, Gareth Southgate, entrenador de la selección inglesa de fútbol, expulsó de la concentración a los juveniles Mason Greenwood y Phil Foden por haber ingresado a escondidas a dos mujeres a su hotel.

Los hechos ocurrieron en un hotel de Islandia, horas después de que Inglaterra derrotó al equipo de dicho país en un partido de la Europa Nations League. Foden y Greenwood invitaron a las modelos islandesas Nadia Sif y Lara Clausen a pasar la noche en su hotel, rompiendo los protocolos de salud del equipo inglés contra el coronavirus, razón por la cual los jugadores fueron separados de la concentración.

