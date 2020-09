Por qué deberías tomar tu café sin azúcar

Salud

El café es una bebida saludable que puedes arruinar si lo tomas con azúcar

El café es una bebida saludable si lo consumes diario con moderación. Ofrece múltiples beneficios a la salud a corto y largo plazo, desde mejorar la concentración, favorecer la memoria y el estado de ánimo hasta disminuir los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el azúcar podría contrarrestar sus beneficios.

Más calorías

Investigaciones revelan que el 67 por ciento de los bebedores de café en Estados Unidos consumen en promedio alrededor de 70 calorías más que los que no beben café por día.

¿El café no es bajo en calorías?

El café negro no contiene cantidades significativas de macronutrientes, grasas, carbohidratos y proteínas y por lo tanto es bajo en calorías. Contiene una serie de micronutrientes, en particular potasio, magnesio y niacina y su nivel de sodio es muy bajo, señala Coffee and Health.

Una taza de café sencillo tiene menos de 5 calorías y no contiene grasa, de acuerdo Mayo Clinic.

Las calorías extra provienen principalmente de grasa y azúcar. Esta carga llegó allí gracias a complementos como crema, azúcar y edulcorantes.

Muchas de las cremas para café no lácteas y bajas en grasa se procesan mucho, tienen mucho azúcar agregado y aditivos para mejorar el sabor y la textura.

Afectas su valor nutricional

Cuando le pones leche, crema, azúcar u otros edulcorantes aumentas su contenido calórico y afectas su valor nutricional. La leche suma proteínas, calcio, vitamina D y grasa, pero los demás ingredientes no agregan ningún beneficio y sí calorías vacías.

Calorías extra a tu café:

Azúcar: 16 calorías por 1 cucharadita (4 gramos)

Crema batida espesa: 101 calorías por 2 cucharadas

Leche sin grasa: 10 calorías por 2 cucharadas

Más allá de la obesidad

Los problemas que ocasiona el consumo de azúcar añadido contrarrestan los beneficios que podría dejarte tomar el café negro sencillo.

El azúcar agregado además de dejarte unos kilos de más y favorecer la obesidad, también contribuyen al desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y otras afecciones crónicas.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda limitar el consumo de azúcar agregado. No más de 100 calorías por día (6 cucharaditas de azúcar) para las mujeres, y a los hombres menos de150 calorías por día (9 cucharaditas).

El azúcar agregado no solo está en las cucharadas que le agregas al café, también se encuentra en otras bebidas y comidas; los refrescos, jugos, panecillos, yogures y cereales saborizados son algunos ejemplos.

Otras recomendaciones

No excedas el consumo de café. La cantidad máxima de cafeína dentro de un consumo moderado es de 400 mg, aproximadamente 4 tazas de café de 8 onzas. Superar la ingesta recomendada puede tener efectos no deseados como ansiedad, inquietud, insomnio y aumento de la frecuencia cardíaca.

Filtra tu café. El café sin filtrar como el de prensa francesa y los cafés turcos, contiene diterpenos, sustancias que pueden elevar el colesterol malo LDL y los triglicéridos.