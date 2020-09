Los Ángeles necesita “reinventarse” para acabar con desigualdad y racismo

El condado de Los Ángeles arrastra un “racismo estructural” y necesita un cambio profundo y emprender una “reinvención” de su sistema para acabar con la desigualdad, especialmente contra los latinos y los afroamericanos, asegura un análisis presentado este miércoles.

El informe “Sin vuelta atrás: Juntos por un Los Ángeles equitativo e incluyente”, elaborado por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), la Universidad del Sur de California (USC) y el Comité para un Gran L.A., encontró grandes disparidades entre los latinos y otros grupos étnicos o raciales.

