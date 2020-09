10% de la población de Oregon evacuada por incendios. Uno es investigado como premeditado

Al menos 500,000 personas han sido evacuadas en Oregon por los incendios que azotan al oeste de Estados Unidos.

La cifra representa un poco de más del 10% de la población total de Oregon (4.2 millones de habitantes). Los datos fueron entregados por la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon.

Capital building in Salem, Oregon. 500,000 evacuations and fires out of control. We need prayers 😢 pic.twitter.com/HcO2qvHDci

— princess_Babs (@princessBabs3) September 11, 2020