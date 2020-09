Descubren silla rellena con medio millón de dólares camino a República Dominicana

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) confiscaron casi medio millón de dólares que iban escondidos en muebles, pricipalmente en una silla.

El dinero iba a ser enviado a República Dominicana sin declararlo como corresponde, ya que solamente se permite portar máximo $10,000 dólares sin reportar a CBP.

Los oficiales seleccionaron la carga para revisión y encontraron los $491,280 dólares.

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre, reportó la agencia.

“Los oficiales de CBP en MIA descubrieron $491,280 en moneda estadounidense no declarada escondida dentro de la parte inferior de una silla acolchada que era parte de una caja que contenía muebles”, agregó la dependencia.

