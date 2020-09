Instalan buzones para votar en bibliotecas y parques de Los Ángeles

Los trabajadores municipales de Los Ángeles han comenzado a instalar 123 buzones de votación por correo en la ciudad para las elecciones generales de 2020.

La ciudad está ayudando así al Secretario-Registrador del Condado de Los Ángeles (LAVote) con las instalaciones de las 300 urnas en total para todo el condado, que están destinadas a brindar a las personas una opción segura y fácil para votar en medio de la pandemia de COVID-19.

“StreetsLA se enorgullece de ayudar en esta importante iniciativa cívica, y agradezco al personal que está trabajando rápidamente para conseguir estos … convenientes buzones de correo instalados y en su lugar para las elecciones”, dijo Adel Hagekhalil, gerente general de StreetsLA, anteriormente conocido como la Oficina de Servicios de las Calles.

Today our StreetsLA crews are installing 77 official ballot drop boxes across Los Angeles. This one is in front of the Los Angeles Baldwin Hills library in #cd10 @HerbJWesson @GMsTREEtsLA1H2O @MayorOfLA pic.twitter.com/z34pDyglfJ

— StreetsLA (@BSSLosAngeles) September 5, 2020