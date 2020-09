Tren de alta velocidad de California recibe aprobación ambiental para otro tramo del proyecto

A pesar de que la propuesta del proyecto que contempla la conexión entre Fresno y Merced fue aprobada hace ocho años, los rieles que van de Gilroy y San José al Valle Central recibieron la aprobación apenas el pasado jueves.

De acuerdo con información difundida en un comunicado, la junta directiva del California High-Speed Rail Authority, aprobó ayer (jueves) el informe de impacto ambiental para la construcción de la vía que irá hacia el eje conocido como Central Valley Wye.

“La aprobación de la junta directiva representa otro gran paso en este proyecto”, aseguró el presidente ejecutivo Brian Kelly.

Board has approved the final EIR/EIS environmental document for Central Valley Wye part of Merced to Fresno section.

➡️ Provides full clearance for Merced to Bakersfield

➡️ Second certification of enviro document in less than a yearhttps://t.co/qf2orOI4Wt pic.twitter.com/e0vMpwvspF

