Confirman que el cierre de la cadena Fuddruckers no afectará a los restaurantes de Florida

La junta directiva de Fuddruckers acordó disolver la operación de la cadena de restaurantes, una decisión que preocupó mucho a los fanáticos de este popular restaurante que se hizo conocido porque tú puedes montar las “monstruosas” hamburguesas por ti mismo.

Sin embargo, el movimiento no afectará a los restaurantes que están operados como franquicias ya que podrán seguir trabajando con total normalidad. En el sur de la Florida hay cinco restaurantes de ese tipo.

“Eso no nos va a afectar de ninguna manera. Nuestros cinco restaurantes seguirán operando con total normalidad”, dijo Marcelo Andrés Montalván, el propietario de las cinco franquicias de Fuddruckers.

No solo eso, sino que Montalván incluso confirmó que ya están en planes para abrir un sexto restaurante para final de año cerca de Sawgrass Mills Mall. La cadena franquiciada también se ha visto afectada por las medidas del coronavirus y solo sirven al cincuenta por ciento en el interior.

RIP To One Of The Greatest To Ever Do It, Fuddruckers https://t.co/NeLSPGrnbO pic.twitter.com/NpNHCwmOuj

— Barstool Sports (@barstoolsports) September 8, 2020