Echa un vistazo al auto más exótico que Halle Berry tiene en su colección

Halle Berry es una de las actrices más queridas de Hollywood. Ha protagonizado un sinnúmero de películas exitosas y tiene un patrimonio neto de alrededor de $80 millones, según Bank Rate.

Una actriz tan seria como Halle no tendría un auto escandaloso, pero su coche es exageradamente caro de todos modos.

Berry ha sido fotografiada conduciendo un Aston Martin V8 Vantage, un impresionante auto deportivo que está valorado en $110,000 dólares.

Halle Berry drives an Aston Martin V8 Vantage. What do you think of her car? pic.twitter.com/bDEz7DZCa8

