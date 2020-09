“El Rey ha vuelto”: Después de 15 años con Nike, Neymar tiene un rugiente nuevo patrocinador

Neymar anunció que firmó un contrato para ser imagen de la marca deportiva alemana Puma, dos semanas después de separarse de Nike tras quince años juntos.

“Tengo el honor de unirme a esta marca que ayudó a las más grandes leyendas del fútbol a convertirse en quienes son”, escribió el delantero brasileño en un comunicado en Twitter.

El jugador del PSG, de 28 años y que regresó a los entrenamientos tras haber dado positivo en coronavirus la semana anterior, se mostró orgulloso de convertirse en el rostro de esta marca que ha patrocinado a algunos de sus referentes como Pelé, Cruyff, Eusebio y Maradona.

The King is back ! @pumafootball @PUMA pic.twitter.com/E6rbvWrltM

“Ellos fueron los reyes de mi deporte. Y tienen algo en común, un amor por el juego, el objetivo de ser la mejor versión de ellos mismos y un espíritu que los une a todos”, escribió, firmando la nota: “¡El REY ha vuelto!”.

La marca deportiva también confirmó la noticia a través de esta misma red con una fotografía del futbolista y el mensaje: “Bienvenido a la familia, Neymar #KingIsBack”, sin precisar la duración o el monto del contrato.

Welcome to the fam @neymarjr #KingIsBack pic.twitter.com/zC6vfImUzZ

— PUMA Football (@pumafootball) September 12, 2020