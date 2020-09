Pandemia aguafiestas: LA se queda sin bailes folklóricos de México para celebrar el Grito

Noticias

Maestras de danzas típicas cuentan cómo ha sido la enseñanza durante la crisis

A pocos días del aniversario del Grito de Independencia de México, grupos folklóricos, que en otros tiempos estarían alistándose para hacer sus presentaciones, mantendrán sus trajes guardados debido a la pandemia por el COVID-19.

Para fortuna de algunos, en el sexto mes de pandemia las restricciones han comenzado a disminuir en diferentes condados pero aún no está permitido realizar eventos masivos.

Blanca A. Soto, presidenta y fundadora de Tierra Blanca Arts Center —quien ha realizado presentaciones folcklóricas por el Día de la Independencia de México desde hace muchos años— dijo que lo más importante en este momento es aprender a renovarnos.

Por ello, invita a los instructores de las artes a pasar esta energía positiva a sus estudiantes, sobre todo a los más pequeños que no entienden exactamente la magnitud de la pandemia.

Soto contó que el 11 de marzo recibió la noticia del cierre temporal de su estudio y ahora agradece que en aquel momento las autoridades hayan, de alguna forma, mentido.

“Al principio decían [que sería solo] dos semanas, después que para abril… Nosotros seguíamos haciendo planes de presentaciones para cuando abrieran”, platicó.

“Que bueno que no nos dijeron que serían más de seis meses porque en ese entonces, no lo hubiéramos tomado muy bien”.

Comenzando abril, Soto continúo las clases de forma virtual —vía Zoom— dos veces por semana. Todo con el fin de seguir aprendiendo bajo la nueva normalidad.

Así siguió hasta terminar el curso a finales de junio. Ella explicó que era importante liderar con el ejemplo y demostrar a los estudiantes que el grupo no desaparecía y que solo se estaba reinventando.

Dijo reconocer que varios colegas tuvieron que cerrar sus estudios de danza o están en grandes aprietos debido a que deben la renta de los locales.

No obstante, para ella la situación fue diferente ya que la ciudad de Huntington Park le otorga el lugar para dar sus clases por lo cual no se tuvo que preocupar del alquiler.

Clases al aire libre

Por su parte Dinora Meza, otra instructora de danzas típicas del grupo Bailes de mi Tierra, se ubica en el condado de Riverside, dijo que para ellos también les cayó de repente la noticia de que se cancelaban las clases por tiempo indefinido debido al COVID-19.

Ella ofrece sus clases a muy bajo costo, a $20 al mes por persona, en el centro comunitario de Menifee, donde asisten niños, jóvenes y adultos.

“Primero teníamos la esperanza de que [el cierre solo] fuera por dos o tres meses pero después se alargó más y más”, dijo Meza.

Al igual que Soto, Meza tuvo que cancelar todos los eventos comunitarios planeados para el verano. Pero a diferencia de las restricciones tan estrictas del condado de Los Ángeles, para el en Riverside las restricciones ya estaban más ligeras.

Fue entonces que habló con los padres de los estudiantes menores de edad y les propuso la idea de tener clases al aire libre afuera del centro comunitario. Y mientras unos aceptaron, otros aún tenían miedo de reunirse.

“Primero empezamos con 5 niños, luego 7 y luego 10… A como iba pasando el tiempo ya hubo más confianza”.

La instructora de Riverside dijo que hasta el momento las clases se han llevado a cabo con éxito y sin contagio alguno.

“Hasta ahorita me ha funcionado dar las clases afuera y me ha tocado ver a familias que llevan a sus niños a la clase porque de estar encerrados también se enferman”.

No obstante, Meza aseguró que dependiendo del lugar puede ser el nivel de contagio. Cuando no da las clases afuera del centro comunitario las ofrece en su casa. Ella dijo que usualmente la distancia de casa en casa en la ciudad de Menifee es de medio acre. Una gran diferencia en comparación con los pocos pies de distancia que hay entre hogares en Los Ángeles.

Agregó que probablemente para el Día de Muertos, en noviembre, realicen su primer evento comunitario con presentaciones folcklóricas desde que se dio la pandemia.

Un Grito virtual

Por su parte, Soto dijo que desde hace meses cada domingo lleva a cabo un evento virtual llamado “Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza” donde se reúnen coreógrafos, directores maestros, instructores y apasionados de la música para hablar y escuchar acerca de este arte.

Este domingo, 13 de septiembre, no será la excepción ya que en víspera del Grito de la Independencia, el grupo llevará a cabo el foro de arte y cultura mediante un Facebook Live en su página de Tierra Blanca Arts Center.

Soto dijo que los invitados estarán presentando videos de su trabajo así como entrevistas personales y hasta con anécdotas interesantes bajo el tema de “Lo que callamos los maestros”.

Soto dijo que está consciente de la severidad del contagio en Los Ángeles y que por el momento no tiene planeado ningún evento en multitud hasta al menos 2021.

“Si no bailamos por ahora no va a pasar nada y si es muy necesario las personas pueden hacerlo desde su casa. Yo no puedo poner en riesgo la salud de mis niños”, expresó.

Después de todo, dice, para ella lo más importante es compartir en sus eventos virtuales el hashtag #quemueraelvirusnolacultura.