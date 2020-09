Falcons y Seahawks se unen para arrodillarse en kickoff inicial

Los jugadores de los Atlanta Falcons y Seattle Seahawks se unieron para hacer una llamativa protesta contra el racismo y decidieron arrodillarse, no en la ceremonia del himno, sino en durante el kickoff inicial.

Después de que Jason Myers de Seattle despejó, Atlanta se negó a devolver la patada y los 22 jugadores en la parrilla se arrodillaron.

During the Kickoff in Atlanta, players on both teams exercised their right to bring attention to social injustices that have persisted in the Black community for many years. We stand by the players in the quest for equality. pic.twitter.com/ZRrUmTI3uc

— NFL (@NFL) September 13, 2020