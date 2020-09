En tiempos de pandemia, familias Latinas necesitan apoyo comunitario para alcanzar los logros académico

Opinión

Al inicio de este año escolar, el Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD) me envió un escrito que debíamos estudiar y firmar los padres con nuestros hijos. El acuerdo me comprometía a ayudar a mi hija a alcanzar sus metas académicas. Ella estudia en una preparatoria del valle de San Fernando, al norte del centro de la ciudad.

Entre los requisitos se incluía que los padres asistieran a algunos cursos de colegio en línea, mientras que los estudiantes tenían que cumplir con las normas de la escuela y el distrito.

Pero en tiempos de pandemia, las cosas no parecen claras y no son tan fáciles para muchos padres de familia como lo eran cuando las escuelas estaban abiertas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, o hasta las 6 p.m., para programas después de la escuela. Con el sistema presencial antes de la pandemia, los estudiantes podían apoyarse en los maestros y consejeros para cuestiones académicas. Ahora todo ha cambiado y es un poco más complicado. Las necesidades estudiantiles son enormes y ha quedado clara la profunda brecha académica que existe entre los alumnos de bajos y altos recursos.

El compromiso de ayudar a nuestros hijos a alcanzar sus objetivos escolares puede ser una meta no muy clara para muchos padres, quizás estresante e inalcanzable para otros, especialmente cuando no se tiene acceso a internet en casa o cuando no se puede estar presente por razones de trabajo para guiar a nuestros hijos y que cumplan con sus obligaciones.

Para muchos padres de todo nivel socioeconómico la enseñanza académica desde casa está presentando un sinnúmero de retos, desde la inhabilidad de proveer un espacio adecuado y silencioso para que los hijos puedan estudiar, a la falta de acceso a internet, falta de supervisión para padres que deben trabajar fuera del hogar, y la preocupación por no tener el conocimiento suficiente para ayudar a sus hijos en los distintos niveles escolares que cursan.

Para muchos padres de las escuelas públicas y de bajos recursos, los círculos de tutoría privados y de costo adicional que se ven en muchas comunidades de más ingresos no son una opción, y eso causa preocupación. Al no poder ofrecerles tutoría adicional a sus hijos, muchos progenitores se preguntan si en realidad sus hijos están aprendiendo.

Todo esto existe sin añadir los retos externos a la educación que viven muchas familias, como lo son el temor al desalojo de sus viviendas, las inseguridades de comida, la necesidad de cuidar de familiares que son mayores de edad o con discapacidades; además, la carencia de seguro médico y el estrés al tener que trabajar fuera de sus hogares, quizás en empleos donde la exposición al virus es una amenaza constante para la salud, y hasta de perder su empleo.

Es por eso que es una urgencia ofrecer a las familias el respaldo de una coalición de organizaciones sin fines de lucro que se especialice en temas de la educación o de ayuda comunitaria para que junto con los miembros de la mesa directiva y el personal de extensión comunitaria de los distritos escolares, desarrollen un plan estratégico que brinde apoyo multifacético a cada familia de acuerdo a sus necesidades.

De no ser así, el acuerdo entre padres y estudiantes que firmamos al principio de este año no tendrá mucha fuerza o influencia sobre la educación de nuestros hijos. Cabe añadir, que es crítico que nuestros líderes políticos hagan lo necesario para que los estudiantes pueden acceder al internet inalámbrico de alta velocidad.

Con todos los retos mencionados, ahora es cuando debemos identificar las distintas maneras en que debemos apoyar a las familias. En nuestras comunidades latinas siempre decimos que la unión hace la fuerza, y este refrán no puede tener más sentido que en estos momentos.

Evelyn G. Alemán es residente de Los Ángeles y una profesional que se enfoca en ayudar a la comunidad latina en temas sociales. Recientemente lanzó el grupo @OurVoiceforEducation de Facebook llamado Our Voice: Communities for Quality Education (Nuestra Voz: Comunidades por una Educación de Calidad). El grupo es un foro para que padres, estudiantes y educadores hablen acerca de temas relacionados con la educación.