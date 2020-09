Carolina Miranda de “Señora Acero: La Coyote” aclara que no está en peligro ni la quieren violar

Entretenimiento

La actriz está molesta por los rumores

Carolina Miranda está sumamente molesta y desconcertada, pues en las últimas varios miembros de su familia y amigos cercanos le han llamado o enviado mensajes para saber cómo se encuentra físicamente, pues en redes sociales se filtró la falsa información de que su vida corría un grave peligro.

A través de sus Instagram Stories, la actriz reveló que dos grupos de Facebook, que en teoría se dedican a apoyar su carrera artística, han creado videos en los que aseguran que está siendo perseguida por gente mala, y quiso dejar muy en claro que esto no es cierto y que se encuentra perfectamente cumpliendo con la cuarentena por covid.

“Este mensaje va para mi gente, mi familia y mis amigos, quiero que sepan que estoy bien, no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque hay dos páginas de “fans” que están haciendo contenido diciendo que estoy en peligro, que necesito ayuda, que me están extorsionando y que me quieren violar. Les pido que no jueguen con esto porque mi gente se está preocupando de más, no me han dejado de llamar para saber qué pasa y eso no está nada padre”, dijo Carolina.

Para finalizar, la protagonista de la serie “Señora Acero: La Coyote” le exigió a aquellas personas que manejan estas cuentas que sean cuidadosas y responsables con todo lo que publican, ya que cuando de verdad ocurra una tragedia ya nadie les va a creer por manejar información que no tiene ningún tipo de fundamento.

