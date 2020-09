Cómo ahorrar en la factura mensual de tu teléfono celular sin cambiar de proveedor

Consumer Reports

Si estás buscando ahorrar cientos de dólares al año en tu plan de telefonía celular, considera cambiarte a un MVNO u operador de red virtual móvil.

Estos brindan un servicio de bajo costo comprando minutos y datos de AT&T, T-Mobile o Verizon, lo que les permite ahorrar en los costos operativos relacionados con la propiedad de una red celular.

Los miembros de Consumer Reports son grandes admiradores de los MVNO. En la encuesta de 2019 de CR, los clientes de Consumer Cellular y Ting elogiaron a las empresas en nuestras calificaciones de proveedores de servicios móviles, e incluso brindaron las mejores calificaciones por su atención al cliente.

Pero no todo el mundo está ansioso por dejar de utilizar AT&T o Verizon. Y eso está bien. Si sigues los consejos que aparecen a continuación, puedes conservar tu servicio y aún así recortar una suma considerable de la factura mensual.

Elegir un nuevo plan

Los operadores actualizan sus ofertas con frecuencia. Visita el sitio web de tu proveedor de servicios móviles para comparar los planes actuales y averiguar si uno de ellos podría ser mejor y menos costoso.

Automatizar el servicio

Todas las empresas líderes ofrecen descuentos de entre $5 y $10 al mes (o más, dependiendo de la cantidad de líneas telefónicas) si te inscribes en los pagos automáticos y la facturación electrónica. Es una forma sencilla de ahorrar potencialmente $100 o más por año.

Revisar las tarifas

Podrías estar pagando por cosas que no quieres o no necesitas. Por ejemplo, los $10 al mes que estabas dispuesto a pagar para asegurar tu teléfono cuando era nuevo podrían no tener sentido si el teléfono tiene más de 2 años. (Conoce los esfuerzos de CR para terminar con las costosas tarifas ocultas y exigir precios honestos a través de nuestra campaña “¡¿Qué tarifa?!”).

Tener en cuenta los obsequios

Los principales operadores han ampliado sus planes ilimitados para incluir suscripciones y pruebas gratuitas. AT&T ofrece HBO Max, Sprint ofrece Amazon Prime, T-Mobile ofrece Netflix y el servicio de WiFi a bordo de Gogo, y Verizon ofrece Apple Music y Disney+. Si puedes aprovechar estos beneficios, incluso por un tiempo limitado, puedes ahorrar entre $10 y $15 al mes.

Nota del editor: Este artículo también aparece en la edición de septiembre de 2020 de la revista Consumer Reports.

