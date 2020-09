Conoce a los famosos ex de Shannon de Lima

View this post on Instagram

Manuel "Coco" Sosa fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA. 👇🏻 🏻 El actor venezolano admitió su responsabilidad en contrataciones irregulares con la empresa mixta Petropiar S.A. y cumplirá la pena bajo la figura del arresto domiciliario. Se le impuso también el pago de una multa por el 40 % del “daño patrimonial causado” y se le inhabilitó “para ejercer cualquier cargo público en los próximos cinco años”. (📷): Referencial #ManuelCocoSosa #Corrupcion #16Dic