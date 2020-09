El COVID-19 golpea a los integrantes de la Banda El Recodo

Entretenimiento

Lamentablemente Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón sufren ahora por el coronavirus

Lamentablemente el COVID-19 sigue golpeando al mundo entero y la farándula no ha podido evitar el impacto. Hoy se ha confirmado que Joel Lizárraga y Geovanni Mondragón, miembros de la Banda El Recodo han dado positivo a este temible virus.

La famosa banda mexicana regresó a los escenarios en la modalidad modalidad Drive-In y el primero de sus conciertos se llevó a cabo en la ciudad de Anaheim, California, se sabe que alrededor de 250 autos entraron a disfrutar de sus más grandes éxitos. Pero el público notó y lamentó la ausencia de dos de sus integrantes: Tristemente Geovanni Mondragón, vocalista de la agrupación, y Joel Lizárraga, hijo de Don Cruz Lizárraga -fundador de la banda- no estuvieron presentes.

Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo dio una conferencia de prensa para evitar la propagación de falsos rumores. Ya que la ausencia de los antes mencionados estalló en redes sociales.

“Han sido meses difíciles para todos”, dijo Poncho. “Geovanni está contagiado, desafortunadamente… Afortunadamente dentro de lo cabe se encuentra bien, por eso me acerqué para acá porque quería decirlo de viva voz y que no fuera a correr como un chisme del porque no se encontraba”, añadió el músico.

Lizárraga explicó que al parecer Geovanni pudo haber contraído la enfermedad a través de su esposa, ya que el padre de esta tuvo coronavirus. Ya que previamente aclaró que todos los miembros de la banda se están sometiendo a pruebas constantes para descartar contagios.

Sobre su hermano Joel también habló: “También mi hermano Joel está contagiado, se contagió en un supermercado”. En este mismo vídeo se dio a conocer que Víctor Sarabia y Luis Ibarra, miembros de la banda también han caído contagiados con COVID-19.

Aquí el vídeo con sus declaraciones: