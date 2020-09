Joe Biden hace su primer acto de campaña en Florida con una reunión con hispanos

Florida

Una encuesta reveló que los latinos de este estado están divididos, especialmente por los cubanos y los venezolanos que apoyan mayormente a Trump

Joe Biden está realizando su primer viaje de campaña a Florida, ya como candidato presidencial demócrata, al tiempo que el partido está preocupado sobre cómo atraer el voto de la comunidad hispana, un bloque que resultará fundamental y decisivo para estas elecciones.

El exvicepresidente llevará a cabo una mesa redonda con veteranos en Tampa antes de celebrar el Mes de la Herencia Hispana con un evento en Kissimmee, cerca de Orlando. La visita se produce cuando algunos demócratas han expresado su preocupación al ver que Biden está perdiendo apoyo en un estado que representa la quinta parte de los votantes elegibles.

“Hablaré sobre cómo voy a trabajar como el diablo para asegurarme de dar la vuelta a todos los votos latinos”, dijo Biden después de un discurso sobre el cambio climático en su estado natal de Delaware.

Biden no necesita ganar Florida para llegar a la Casa Blanca siempre y cuando cuente con los estados del Medio Oeste, que Trump logró en 2016. Pero el camino de Trump hacia la reelección es prácticamente inexistente si pierde Florida, razón por la cuál los demócratas están enfocados en eso.

President Trump courts Latino voters in Arizona as Joe Biden travels to Florida, another key swing state, to shore up support from Hispanic voters there https://t.co/ReFbSm2QXi pic.twitter.com/bqzFfqJg4C — Reuters (@Reuters) September 15, 2020

Una encuesta de NBC-Marist reveló que los latinos en el estado están divididos en partes iguales entre Biden y Trump. La demócrata Hillary Clinton lideró a Trump por un margen de 59% a 36% entre los latinos en la misma encuesta en 2016, y Trump ganó Florida por aproximadamente un punto porcentual.

Biden, que no ha estado en Florida desde octubre pasado, tiene problemas con los latinos que se derivan en parte de las políticas de la administración Obama. El exvicepresidente dijo durante las primarias demócratas que lamentaba el número récord de deportaciones cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca.

Mike Bloomberg is committing to spend $100M in Florida to help Joe Biden win the state. https://t.co/8IPithIo3z — NBC News (@NBCNews) September 14, 2020

A diferencia de Bernie Sanders, quien sí que tuvo un fuerte apoyo entre los latinos para ganar las primarias en Nevada y California, Biden se ha negado a adoptar las posiciones más liberales en su partido, especialmente cuando se trata de pedir la despenalización de los cruces ilegales de la frontera entre México y Estados Unidos y detener las deportaciones.

Reporter: "You guys voted early today?" Joe Biden: "Because I’m going to be in, where am I tomorrow? I’m in –?" Jill Biden: "We're traveling." Staff: "Florida!" Joe Biden: "I'm traveling tomorrow." pic.twitter.com/xXSiHMBstU — The Hill (@thehill) September 14, 2020

A pesar de que Trump tiene un discurso muy antiinmigrante, algunos votantes latinos han respondido positivamente a la adopción del presidente sobre las posiciones religiosas conservadoras y sus advertencias sobre la violencia y el socialismo relacionados con las protestas. Trump también visita con frencuencia su resort Mar-a-Lago en Florida y el presidente vota por correo en ese estado.