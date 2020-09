El huracán Sally es ahora una tormenta tropical rumbo a Alabama y Georgia

Noticias

Sally continuará como tormenta con lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y riesgo de grandes inundaciones y tornados

MIAMI – El huracán Sally se debilitó a tormenta tropical tras tocar tierra este miércoles como huracán en Gulf Shores (Alabama), pero sigue causando “inundaciones históricas y catastróficas” en el sur de ese estado y en el noroeste de Florida, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

4 PM CDT Wednesday, September 16 Key Messages for Tropical Storm #Sally. Even though Sally is moving farther inland, the threat of catastrophic flooding over portions of the southeastern U.S. is not over. Visit https://t.co/wVCrCI22A3 for more info. pic.twitter.com/11WfdI47jq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020

La tormenta tropical Sally se hallaba a carca de 55 mills al norte noroeste de Pensacola, Florida y a unas 85 millas al oeste de Dothan en Alabama, a las 4:00 p.m. CDT.

Sally, que tocó tierra con vientos de casi 105 millas por hora (165 km/h), presenta ahora vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h), según el nuevo boletín del NHC.

La velocidad de traslación se mantiene a 7 millas por hora (11 km/h) en dirección norte noreste.

Autoridades de Florida informaron de daños en el puente Three Mile, que conecta las ciudades floridanas de Gulf Breeze y Pensacola, el cual fue cerrado al público, informó en su cuenta de Twitter el gobierno de Gulf Breeze.

You can now see fallen crane on three mile bridge from the south bridge cam. https://t.co/AH1dn4N5FD pic.twitter.com/a0Rrq8lcXN — City of Gulf Breeze (@GulfBreezeCity) September 16, 2020

En el patrón de trayectoria del NHC, el centro de Sally cruzará hoy el sureste de Alabama y el jueves pasará sobre la parte central de Georgia para terminar como depresión en la costa de las Carolinas.

Sally es el primer huracán que toca tierra en ese estado sureño desde 2004.

Las primeras informaciones desde la zona indican que estuvo lloviendo toda la noche y el viento derribó árboles e hizo caer cornisas y otros elementos de los edificios, pero no se ha sabido de víctimas por ahora.

Los cortes del suministro eléctrico se iniciaron antes del impacto y, según el portal PowerOutage.com, hay más de 243,000 clientes en Florida, más de 294,000 en Alabama y unos 9,700 en Mississippi afectados.

Desde antes de que Sally tocara tierra, el NHC señaló que se estaban desarrollando inundaciones “catastróficas” desde el oeste de Tallahasse, capital de Florida, hasta la bahía de Mobile, en Alabama.

Hurricane Sally's strong winds forced a tractor-trailer to flip over on a highway in Mobile Bay, Alabama https://t.co/MAZLohTffI pic.twitter.com/wLYrJhTwKd — CBS News (@CBSNews) September 16, 2020

Medios locales muestran videos de ciudades como Orange Beach, en Alabama, con las calles totalmente inundadas.

This condo had 5 corners blown out from Hurricane Sally. Other damage around Gulf Shores includes lots of roof damage and flooding still is a problem. The gulf front section of Gulf Shores is cutoff by the water from the mainland. #alwx #HurricaneSally pic.twitter.com/JpgM5tXCgA — Brian Emfinger (@brianemfinger) September 16, 2020

Además de la marejada ciclónica en la costa es posible que en los ríos de la zona se produzcan desbordamientos e inundaciones de moderadas a mayores.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical de Sally se extienden a 125 millas (205 km) de su centro.

En la estación aeronaval de Pensacola (Florida) se registraron vientos de 74 millas por hora (119 km/h) con una ráfaga de 92 millas por hora (148 km/h), según el NHC.

Sally va a producir lluvias en una amplia zona del sureste de EE.UU., con acumulaciones de un máximo de 35 pulgadas (889 milímetros) en zonas puntuales, y la marejada ciclónica puede elevar el nivel del mar hasta 7 pies (2,1 metros) en algunos lugares.

Durante toda la jornada de hoy pueden producirse tornados en partes del noroeste de Florida, el sur de Alabama y el suroeste de Georgia, y en el Golfo de México habrá resaca en una amplia zona.