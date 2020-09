“Los golpes no son caricias”: Julio César Chávez habló de las secuelas tras su exitosa carrera

Julio César Chávez, quien se encuentra preparándose para una pelea de exhibición contra Jorge “Travieso” Arce, habló sobre las consecuencias de boxear durante tantos años y aseguró que ahora sufre dolores al entrenar.

Sin embargo, eso no lo detiene en su preparación, ya que la pelea será a beneficio de la clínica que tiene para rehabilitar a personas adictas al alcohol y las drogas.

“Los golpes no son caricias, pero lo hago con gusto porque es para una causa noble“, expresó el Gran Campeón Mexicano en una conferencia de prensa previa a su compromiso contra el de Los Mochis, Sinaloa.

El de Ciudad Obregón sufre las dolencias a raíz de la exitosa carrera que realizó y agregó que a pesar de que su próximo compromiso no es profesional, resiente las consecuencias en los entrenamientos: “Me cuesta trabajo prepararme, aunque sea una exhibición“, expresó.

Con lo recaudado por la función, que será transmitida de forma virtual para quien adquiera los boletos, y en la cual también participarán sus hijos Omar y Julio Jr., el pugilista sonorense espera ayudar a varias personas a superar las adicciones de la misma forma en la que el lo hizo: “Espero meter a 10-15 a la clínica”, expresó.

Cabe mencionar que durante la función del 25 de septiembre en Tijuana, el Consejo Mundial de Boxeo entregará a Chávez el cinturón Otomí, que se creó en homenaje a ese pueblo indígena y, según Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, será un buen homenaje a la trayectoria del más grande boxeador de México.

“Gracias a Dios puse las clínicas y he estado en constante rehabilitación. Cuando me siento ansioso, se me antoja una cerveza o se me antoja drogarme, voy a dar mi testimonio, me curo con mis compañeros y eso me ha salvado la vida”: @Jcchavez115 https://t.co/ytTE2eFIFR

— Jose Luis Camarillo (@PepeCamarillo) September 16, 2020