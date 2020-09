Ocasio-Cortez dice que EE.UU. debe reparar a inmigrantes por violaciones de derechos humanos

La representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez dijo que Estados Unidos debe “reparar” las violaciones de derechos humanos contra inmigrantes. La demócrata respondía así a las acusaciones de denunciantes sobre la extirpación de úteros y la negativa a realizar pruebas COVID-19 en las instalaciones del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“El hecho es que Estados Unidos se ha involucrado en un programa de violaciones masivas de derechos humanos contra inmigrantes“, escribió Ocasio-Cortez en Twitter. “Esto incluye separaciones masivas de niños, agresiones sexuales sistemáticas de las personas detenidas, juicios injustos, entre otras. Nuestro país debe repararlo todo”, sentenció.

The fact of the matter is the United States has engaged in a program of mass human rights violations targeting immigrants.

This includes mass child separation, systemic sexual assault of people in detention, kangaroo-court procedures, & more.

Our country must atone for it all. https://t.co/KaacDaww5t

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 15, 2020