Trump afirma que tiene un plan migratorio de “gran impacto” y “muy fuerte”

El presidente Donald Trump fue cuestionado sobre su estrategia migratoria, pero el mandatario se limitó a decir que tiene un plan que tendrá “gran impacto”.

No dijo si ese “impacto” sería positivo o negativo, considerando los lineamientos que ha impulsado para su llamada “inmigración por méritos”, la cual condiciona los beneficios a extranjeros que sepan inglés, tengan suficiente dinero para mantenerse y estudios universitarios.

El cuestionamiento al republicano ocurrió durante una sesión de preguntas organizada por ABC News, donde votantes considerados independientes lo cuestionaron sobre varios temas.

Flora Cruceta, de Harrisburg, Pensilvania, le dijo al presidente que ella y su madre habían emigrado de República Dominicana en 2006, pero su progenitora había muerto hacía unos días víctima de cáncer.

Entre lágrimas al contar la historia de su madre, Cruceta la preguntó al mandatario qué hará para que más inmigrantes logren el sueño americano como ella y su madre.

“Venimos de República Dominicana en 2006 para vivir nuestro sueño americano. Pero se olvidó de cómo cuidarse y murió el mes pasado… Tenía cáncer de mama, pero le hizo metástasis en el cerebro, los huesos y los pulmones y falleció el 19 [de agosto]”, expuso. “Uno de sus mayores sueños era convertirse en ciudadana para votar, y lo hizo. Lo hizo, 10 días antes de morir. Y yo también lo hice”.

Entonces vino el cuestionamiento al mandatario: “¿Qué hará usted por nuestro sistema de inmigración? ¿Qué va a cambiar para que más personas, como yo y ella, se conviertan en ciudadanos y voten?”

En presidente Trump dijo que su administración está trabajando en “algo con la inmigración” que, según él, será “muy fuerte” y de “gran impacto”.

“Queremos que venga gente a nuestro país, gente como tú y como tu madre”, aseguró. “Es una historia muy triste pero queremos que la gente entre a nuestro país. Queremos que entren, mucha gente, pero queremos que entren a través de un sistema legal”.

Trump says he's going to unveil a new immigration plan "in a very short time." Look for it in about two weeks! pic.twitter.com/0KBMoHquZ9

— Aaron Rupar (@atrupar) September 16, 2020