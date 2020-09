“¡Golazo, golazo, golazo!”: Pablo Ramírez celebra 20 años de pasión como cronista de Univision

Deportes

El narrador de mil partidos de la Liga MX y siete Copas del Mundo compartió su picardía y algunos secretos en entrevista

Pablo Ramírez, el cronista de fútbol de Univision que es mejor conocido por sus apasionantes narraciones y su muy particular grito de gol, ha cumplido 20 años trabajando con dicha empresa.

Fue el 16 de septiembre de 2000 cuando el hombre al que apodan “La Torre de Jalisco” tuvo su inicio como empleado de Univision en Estados Unidos, aunque ya desde seis años antes era colaborador y corresponsal en Guadalajara.

“Muy orgulloso, muy contento, sobre todo por el tema de llevar lo que yo considero una carrera limpia”, dice Ramírez en una entrevista con La Opinión.

Entre sus logros, Ramírez ha narrado más de 1,000 partidos de la Liga MX, arriba de 50 torneos de la Concacaf, 11 Copas Oro, cinco Copas América y, por encima de todo eso, siete Copas del Mundo de la FIFA en un palmarés impresionante que ya le ubica entre los narradores de fútbol más notables en Estados Unidos.

Pero allá en sus inicios, cuando la ilusión de narrar su primera Copa del Mundo era inmensa en 2002, Pablo Ramírez vivió una dolorosa situación familiar por la muerte de su abuela, la mujer con la que se crió y que era como una madre.

“Se muere mi abuela y yo no quería ir al Mundial, y fui, lo hablé con mi jefe y le expliqué: ‘No puedo. No voy a poder manejar el momento, no voy a poder manejar el sentimiento'”, relata Ramírez. “Y bueno, mucha gente, entre ellos el Profe (Jesús Bracamontes) me hicieron ver que mi abuela hubiera querido verme en el Mundial. Y Así fue. Le dediqué a ella hasta el cielo todos los gritos de gol”.

¿Cómo es tu ‘feeling’ cuando llegas a una transmisión?

“Me pongo nervioso, sí. Para mí los primeros uno o dos minutos de una transmisión son muy cargados de adrenalina porque me da miedo empezar con una palabra por otra o que se me trabe la lengua, confundir a un jugador, decir una mala palabra. O sea, ya si en los primeros dos minutos siento que camino bien entonces ya arranco por el resto de la transmisión; si siento que arranco mal sé que tengo mucho tiempo para reponerme, pero ya empiezo de mal humor”.

Ramírez, aficionado de toda la vida de los Tecos de la UAG, comenta sobre los cronistas de fútbol que admira o que le han inspirado, aclarando que prefiere obviar a sus compañeros de Univision porque es amigo de muchos de ellos y sería injusto dejar fuera a alguno.

“Voy en orden cronológico: soy de una escuela muy arraigada de Ángel Fernández; la tendencia a exagerar, a hacer comparativos, a tener sentido del humor; con él crecí y humildemente quisiera pensar que soy de los que han seguido esa escuela. Llegué acá y a mí me sigue gustando mucho la frescura, la naturalidad, la sobriedad por ejemplo de Fernando Palomo. Yo ya era un admirador de Luis Omar Tapia antes de que Luis Omar llegara a la empresa, entonces reconocerle todo lo que ha hecho con el tema del fútbol europeo y sus noches mágicas. Soy un tipo muy agradecido con Andrés Cantor, que fue de alguna forma mi puerta de entrada a Univision, y por aquel tema del picante mexicano me gusta mucho el trabajo de John Laguna, por destacar solamente algunos”.

Este sábado (9:55 pm Este/Univision y TUDN) Ramírez será narrador en el Clásico Nacional del fútbol mexicano entre América y Chivas. Estos son los jugadores que él piensa que hay que seguir en el partido.

“Ante la posibilidad de que no juegue Viñas, de que Gio no anda, de que Roger Martínez no está, de las críticas para Memo Ochoa, me parece que el tema pasa por Sebastián Córdova, un chavo que tiene facilidad para jugar a dos perfiles, que se mueve por toda la cancha. Después del tema de J.J. Macías, debería ser según yo el próximo mexicano que se vaya para Europa”, comenta el cronista.

“Y ahí está la respuesta del caso Chivas: hay que ver a J.J. en un Clásico, muchos reflectores puestos en él, mucha posibilidad que vaya a Europa a la primera ventana que se le abra, la responsabilidad que tiene de haber fallado ya dos penales en el torneo. Ahora, ¿quieres morbo? Habrá que ver quién es el portero en Chivas”.

Relacionado: J.J.Macías, entre los 10 jugadores sub 20 más valiosos del mundo

A propósito de la fecha del 16 de septiembre tan especial para él, Pablo Ramírez dirigió un mensaje a los mexicanos en su día más patrio.

“Creo que la gran lección nos la han dejado las grandes tragedias, como los terremotos en la Ciudad de México. Es cuando ahí decimos que si algo tenemos los mexicanos, somos solidarios. Lo que me agrada mucho partiendo del público es que esa solidaridad de la cual nos sentimos tan agradecidos no se nos olvide cuando estamos en los Estados Unidos, es decir: podemos vivir acá, podemos tener doble nacionalidad, podemos tener los beneficios que te da este gran país, pero sigamos siendo solidarios, sigamos siendo unidos, sigamos siempre viendo de reojo al prójimo para saber qué le hace falta, qué necesita, o solamente por las ganas de convivir. Nosotros, siempre lo he pensado, somos como los árboles: podemos perder las hojas, pero no perdamos las raíces”.

A continuación la entrevista completa vía remota con “La Torre de Jalisco”.

