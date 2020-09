Nadadora queda ciega y ahora un perro guía la ayuda a prepararse para los juegos paralímpicos

Noticias

La joven entrena para los próximos juegos Paralímpicos

Después de luchar contra la ansiedad y la depresión por perder la vista, Anastasia Pagonis volvió a disfrutar de la natación competitiva con un poco de ayuda del que se dice es el mejor amigo del ser humano.

Anastasia Pagonis tenía 14 años cuando quedó ciega en tan solo 2 meses.

“Ser una adolescente es difícil, así que tener eso además fue una gran lucha para mí”, contó Pagonis a TODAY. “Me tomó alrededor de ocho meses salir del agujero y hacerme a la idea. Cuando asumí que era ciega llegó la gran pregunta: ¿qué voy a hacer con mi vida?'”

Nadar fue la respuesta.

Pagonis había empezado a nadar solo 6 meses antes de perder la vista, pero sabía que era lo que le hacía feliz.

Esta nadadora de estilo libre de media distancia, que ahora tiene 16 años, ya ha acumulado victorias, incluidas dos medallas de oro en la Serie Mundial de Natación Paralímpica Mundial en Australia, a principios de este año.

Para ayudarla a seguir consiguiendo logros y entrenar mejor, recibió un gran “regalo” de una asociación.

La Guide Dog Foundation la emparejó con un labrador llamado Radar que fue criado por un equipo de hockey profesional.

Radar se convirtió en el primer “cachorro con un propósito” para el equipo y ahora espera ayudar a Pagonis.

Pagonis y Radar entrenaron juntos durante varias horas durante unos 10 días. Luego, el 19 de agosto, se unieron oficialmente como miembros de un mismo equipo.

“Tener a Radar me ha dado mucha independencia y estoy literalmente enamorada de él. Es lo mejor que he tenido”, dijo la joven.

Pagonis y Radar viajaron recientemente a Colorado, donde la adolescente está entrenando con otros atletas de alto nivel para los Juegos Paralímpicos de 2021, que se celebrarán en Tokio.

https://www.instagram.com/anastasia_k_p/?utm_source=ig_embed

“Esta semana me mudaré oficialmente con Radar para convertirme en atleta residente en el Centro de Entrenamiento Paralímpico Olímpico en Colorado”, escribió en Instagram. “Esta fue una decisión enorme y aterradora para mí. Pero a veces tienes que dar un salto de fe porque si no lo intentas, no sabes si puedes. Sigue siempre tus sueños”.

Sabias palabras que animan a vencer miedos y obstáculos en la vida para cumplir nuestros sueños.