Prepara tu hogar para recibir a tu bebé

Consumer Reports

Los bebés vienen a este mundo incluso en medio de una pandemia global. Y aunque los nuevos padres sientan que hay muchos factores fuera de su control, tener el equipo necesario para el gran día, puede ayudarte a sentirte tranquilo de que tu pequeño estará seguro y cómodo en casa.

En los meses previos al nacimiento de tu bebé, parece que hay una lista interminable de cosas por comprar. Pero primero es conveniente conseguir los elementos esenciales que recomendamos a continuación: Un sistema de viaje (portabebés y carriola, dos en uno), un detector de humo, un detector de monóxido de carbono, un humidificador, una licuadora y un detergente para piel sensible. Estos elementos esenciales tuvieron un rendimiento impresionante en nuestras pruebas, ya que superaron nuestras calificaciones o estuvieron muy cerca de hacerlo.

También hay algunos artículos que debes sacar de tu lista. “Evita los protectores, las colchas, las almohadas, las sábanas sueltas y las cuñas u otros posicionadores para dormir en la cuna”, dice Joan Muratore, experta en artículos para bebés y evaluadora principal de carriolas de Consumer Reports. “La cuna más segura es la que está vacía”. Una sábana ajustada es todo lo que tu bebé necesita; en climas más fríos, un saco de dormir con cremallera es suficiente para mantenerlo abrigado y seguro, sin mantas sueltas.

Mejor sistema de viaje

Chicco Bravo Trio es el único sistema de viaje que obtuvo una calificación Excelente en cuanto al rendimiento de la carriola y el asiento para automóvil en las pruebas de CR. El portabebés para automóvil Chicco KeyFit 30 infant car seat cuenta con las calificaciones más altas en todas las reseñas. Es uno de los más fáciles de instalar, ya que utiliza el sistema LATCH propio del vehículo o los cinturones de seguridad, lo que aumenta las posibilidades de conseguir un ajuste seguro. Tiene una calificación Buena en materia de protección contra choques (eso significa que proporciona más seguridad que los modelos que califican como Básico, pero menos que los que califican como Excelente). Este asiento para automóvil llega a su límite cuando el niño alcanza un peso de 30 libras o una altura de 30 pulgadas. La carriola Chicco Bravo stroller es muy fácil de plegar, bastante fácil de maniobrar y obtuvo una calificación Excelente en nuestras pruebas de seguridad.

Mejor detector de humo

Instala un detector de humo en cada habitación y al menos uno en otros niveles de la casa (en el sótano y también en un ático terminado). First Alert 3120B tiene una calificación Excelente en la detección de incendios de llamas e incendios provocados por grasas con poco humo. También es rápido para detectar partículas grandes encendidas que pueden generar incendios por combustión sin llama. Este detector está cableado y cuenta con pilas de respaldo en caso de un corte de energía. Además, es un modelo interconectado. “Conéctalo a un sistema con otros detectores de humo, y cuando suene una alarma todas las otras alarmas sonarán también”, dice Bernie Deitrick, un ingeniero de CR.

Mejor detector de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es incoloro, inodoro e insípido, por lo que es importante tener un detector de CO en cada piso de la casa, fuera de cada habitación en la que se duerme y en el sótano si tienes aparatos electrodomésticos que funcionan con combustible.

First Alert One Link CO511B es Excelente en la detección de niveles bajos y altos de CO. Se puede interconectar de forma inalámbrica con detectores compatibles para que puedan transmitir señales entre sí. “Las alarmas conectadas de forma inalámbrica funcionan con pilas y sonarán cuando se necesiten pilas nuevas”, dice Deitrick. “Pero nuestro consejo es cambiarlas una vez al año”.

Mejor humidificador

Cuando a los bebés se les tapa la nariz, los humidificadores de vapor frío permiten diluir el líquido que provoca la congestión y facilitar la respiración, según la Academia Americana de Pediatría (AAP). El humidificador de vapor frío Crane Owl, parte de la línea Crane’s Adorables, puede humidificar una habitación de hasta 250 pies cuadrados y obtuvo una calificación Excelente en nuestras pruebas de ruido, por lo que es una buena opción para un dormitorio. Asegúrate de vaciar, enjuagar y secar el humidificador diariamente y sigue las instrucciones del fabricante para la limpieza de rutina. De lo contrario, el aire puede contaminarse con bacterias debido al agua estancada.

Mejor licuadora

La AAP recomienda incorporar alimentos sólidos a la dieta del bebé cuando tenga alrededor de 6 meses. Tras realizar las pruebas, descubrimos que generalmente las licuadoras son más convenientes para hacer puré y menos costosas que los procesadores de alimentos. La licuadora Ninja Smart Screen DUO with FreshVac logra una mezcla de frutas y verduras homogénea, con algunos trozos pequeños. A medida que el bebé empiece a incorporar alimentos más sólidos, usa el botón de pulso para obtener las diferentes consistencias que desees.

Mejor detergente para ropa

Según la AAP, el detergente común sirve para lavar la ropa del bebé, a menos que sufra de irritación en la piel. Pero algunos detergentes para bebés contienen alérgenos, como las fragancias, por lo tanto es recomendable comprar un detergente para piel sensible. La mayoría de los principales fabricantes dicen que sus fórmulas hipoalergénicas no contienen colorantes ni perfumes, y Kirkland Signature Ultra Clean Free & Clear cumple con esta afirmación. Su calificación a la hora de eliminar la suciedad es Muy Buena y es uno de los detergentes hipoalergénicos menos costosos que hemos probado. Si tienes una lavadora con ciclo de enjuague adicional, úsalo para enjuagar los restos de detergente de la ropa de cualquier miembro de tu familia que tenga piel sensible.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.