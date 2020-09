Programa ayuda a jóvenes a encontrar su primer empleo

Los Ángeles

La supervisora Solís habla de la iniciativa del condado de LA que ofrece oportunidades de trabajo a los residentes

Foto: Cortesía In the Making / Cortesía

La supervisora Hilda Solís, del distrito primero del condado de Los Ángeles, organizó ayer una sesión en vivo, en Facebook, para hablar sobre el programa laboral para jóvenes.

Nuestra Juventud Trabaja (Our Youth at Work) ofrece a los residentes del condado de entre 14 y 24 años de edad la posibilidad de un trabajo pago que puede conducir al comienzo de una carrera a largo plazo en industrias de alta demanda.

Los participantes del programa aprenden a preparar su curriculum, obtienen experiencia laboral y practican y desarrollan su habilidad de entrevistar para un trabajo. Mientras obtienen dicha experiencia, los jóvenes reciben un pago de 15 dólares la hora, así como entrenamiento, mentoría y posibles opciones de trabajo a largo plazo. El programa, que en un principio se ofrecía solamente durante el verano, en la actualidad opera durante todo el año. Las inscripciones están abiertas para todos aquellos interesados.

Durante el encuentro virtual, Solís compartió su propia experiencia al comenzar su carrera.

“Yo siempre fui muy tímida y si no hubiese tenido a alguien como mi mamá alentándome y diciéndome, ‘Vamos mija que sí se puede, hoy no estaría aquí. Todos necesitamos apoyo y aliento”, compartió la Supervisora y reconoció que no es fácil conseguir el primer empleo. Solis recordó a los jóvenes la importancia de pensar en carreras a largo plazo y no sólo en un trabajo.

Durante el encuentro virtual, también estuvieron presentes Janette Morales, participante del programa laboral, y Edward Chang y Maribel Valdez, fundadores de In the Making, un centro comunitario sin fines de lucro que ofrece recursos y oportunidades a los jóvenes, ubicado en el Este de Los Ángeles.

Motivación y apoyo

“A los 18 años, cuando terminé la escuela preparatoria no sabía qué hacer y mi hermana, que había participado en el programa, fue quien me lo recomendó”, compartió virtualmente Janette Morales, de 20 años de edad y residente de Montebello.

“En un principio el programa puede parecer un poco intimidante, pero gracias a este conocí a mucha gente dispuesta a motivarme y apoyarme. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Lo que también me gustó del programa es que al conocer tanta gente, puedes obtener cartas de recomendación para otros trabajos”, señaló Janette, quien en la actualidad sueña con seguir sus estudios, y comenzar su propio negocio de servicios faciales.

La joven recordó a Guadalupe su entrenadora durante el programa.

“Yo también soy muy tímida, pero Guadalupe siempre me alentaba diciendo, ‘Tú puedes hacerlo. Es OK estar asustada pero lo importante es hacer las cosas de todos modos’”, compartió.

Efecto Dominó

“Trabajar con estos jóvenes me devuelve la fe”, aseguró Maribel Valdez, quien junto a Edward Chang operan una boutique en el Este de Los Ángeles que ofrece empleo a jóvenes angelinos.

“Entrenamos a los jóvenes para que puedan aprender sobre mercadeo, atención al público, pero también estamos siempre abiertos a nuevas ideas y propuestas de ellos. Para nosotros es muy importante poder devolver a la comunidad. Queremos ofrecerles a los jóvenes muchas de las oportunidades que yo hubiese querido tener de pequeña”, agregó Valdez, quien creció en el Este de Los Ángeles.

La boutique de In the Making abre los días jueves, y si bien los jóvenes siguen trabajando, la atención al público en la actualidad es virtual, debido a la pandemia del COVID-19.

Valdez y Chan también colaboran con otros proyectos de ayuda del Este de Los Angeles, entre ellos, en bancos de comida, donaciones y otras actividades comunitarias.

“Muchas veces vamos a las escuelas y donamos muchas cosas bonitas de la boutique, como ropa o zapatos a los estudiantes que se beneficien más con estas donaciones y muchos nos preguntan ‘cuál es el truco?’ porque no creen que sólo se las regalamos sin pedir nada a cambio. Nosotros les decimos que lo único que queremos es que algún día ellos le devuelvan el favor a otros, o ‘Pay Forward’. De este modo se puede crear un efecto dominó y hacer una diferencia en la comunidad”, compartió Valdez.

Para más información sobre el programa de trabajo Our Youth At Work, puedes visitar https://workforce.lacounty.gov/youthatwork/

Para más información sobre In the Making, puedes visitar https://www.inthemakingla.org/ o https://www.instagram.com/inthemakingla/