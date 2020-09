Cómo eliminar tu información de los sitios de búsqueda de personas

Consumer Reports

Si alguna vez ingresaste tu nombre en un motor de búsqueda, es posible que te sorprendas de la cantidad de información confidencial que aparece.

Los sitios de búsqueda de personas pueden tener incluso más datos de los que ves en la primera página de tus resultados de búsqueda. Estos sitios rastrean los registros públicos, fuentes comerciales y redes sociales para acumular una cantidad enorme de información sobre las personas. Puede incluir direcciones pasadas y presentes, antecedentes penales o quiebras, e incluso dónde viven tus familiares.

“Los corredores de datos no están muy regulados”, dice Maureen Mahoney, analista de políticas de Consumer Reports. “No existe una ley federal que otorgue a los consumidores el derecho a ejercer sus preferencias de privacidad con respecto a estos sitios. Todo es muy turbio y confuso”.

Incluso en California, donde los consumidores pueden detener la venta de gran parte de su información personal en virtud de una amplia ley de privacidad que entró en vigor en 2020, existe una exención para la información que está disponible públicamente a través de registros locales, estatales y federales.

Y aunque Vermont, igual que California, ha establecido un registro de corredores de datos, no hay ningún requisito para que las empresas cumplan con las solicitudes de los consumidores para que la información se elimine de manera permanente.

Los sitios de búsqueda de personas son solo una parte de la industria de los corredores de datos, que también incluye empresas que desarrollan expedientes sobre las personas para facilitar el marketing adaptado a personas y empresas que verifican la identidad de las personas para detectar fraudes.

Sin embargo, los sitios de búsqueda de personas presentan riesgos especiales. Facilitan que los acosadores o las personas que intentan hostigarte realicen visitas o llamadas telefónicas no deseadas. Pueden facilitar el robo de identidad. Y pueden revelar información personal que preferirías mantener en privado de posibles empleadores u otras personas.

Es probable que no puedas mantener tu información completamente en secreto, pero puedes dificultar su búsqueda eliminándola de los sitios de búsqueda de personas. Sin embargo, no es fácil de hacer y es posible que, una vez que elimines la información, a la larga vuelva a aparecer. Si no deseas que la información sea fácil de encontrar, deberás tratar esto como una tarea de mantenimiento periódico, no como un proyecto de una sola vez.

El enfoque de hazlo tú mismo

Eliminar tu información de estos sitios requiere de mucho tiempo. Si deseas pagar un servicio para que se encargue de esto, a continuación se enumeran algunas opciones.

Para comenzar por tu cuenta, puedes consultar una lista alfabética de más de 50 corredores de datos y enlaces de exclusión voluntaria que creé en septiembre del 2017; está disponible como un documento de Google y en GitHub, un sitio utilizado principalmente por programadores para compartir información y colaborar en proyectos. Lo actualizo dos veces al año.

Si tienes poco tiempo, querrás comenzar con algunos sitios de corredores de datos conocidos, incluidos BeenVerified, Instant Checkmate, Intelius, MyLife, PeekYou, PeopleFinders, Pipl, PublicRecords, PublicRecords360, Spokeo, Whitepages, Zabasearch y ZoomInfo.

Sin embargo, si deseas acceder a todos los sitios de corredores de datos enumerados, asegúrate de reservar una buena parte del día y preparar unos bocadillos y algo de música. Lleva un registro de lo lejos que has llegado en caso de que necesites dejar la tarea para más tarde.

Irónicamente, a veces es necesario proporcionar información personal a los corredores de datos para que eliminen tus datos. Recomendamos verificar si el sitio tiene tu información en la lista antes de enviar cualquier dato para ayudar a eliminarla. De esa manera, no estás proporcionando información personal a empresas sospechosas sin recibir ningún beneficio de ellas.

También puedes minimizar la información que proporcionas. Por ejemplo, algunos sitios de corredores de datos requieren una copia de tu licencia de conducir u otra identificación oficial antes de permitirte optar por no participar, pero puedes tachar el número de identificación de tu licencia y el número de Seguro Social (si está en tu identificación) antes de enviarlo.

Ya sea que estés en un teléfono iPhone o Android, puedes utilizar la herramienta de marcado para dibujar sobre cualquier cosa que desees mantener en privado.

Otra opción es utilizar la función Difuminar (Blur) de la aplicación de mensajería segura Signal. Simplemente toca el ícono Blur en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla y colorea las áreas que te gustaría mantener en privado. Luego, toca el ícono de marca de verificación en la esquina superior derecha de la pantalla para guardar la imagen.

Debido a que varias páginas de exclusión voluntaria de los corredores de datos requieren que envíes una carta, opta por no participar por teléfono o incluso utiliza una máquina de fax. Es posible que también debas tener a mano algunas estampillas y sobres. Para enviar un fax sin una máquina de fax, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita de una aplicación de fax. MyFax, por ejemplo, te permite enviar hasta 100 páginas en 14 días. Solo asegúrate de cancelar cuando hayas terminado.

Si realizas un seguimiento de los agentes de datos que necesitan solicitudes en formatos específicos (como correo, teléfono o fax) e identificaciones, puedes agruparlos una vez que hayas terminado con los formularios de exclusión en línea más rápidos y fáciles. Simplemente escribe los nombres de los sitios en los que no has completado el proceso (o mantén la ventana del navegador abierta hasta que lo hayas hecho).

Eliminar tu información de contacto de los sitios de corredores de datos no siempre es algo que se hace una sola vez. Querrás volver a los mismos sitios que eliminaron tus datos para asegurarte de que no estén más. Para acelerar el proceso, toma nota de los sitios en los que hayas optado por no participar. Puedes usar la lista para regresar más tarde y asegurarte de que tu información realmente desaparezca unas semanas después. De lo contrario, deberás volver a optar por no participar. También es una buena idea repetir todo el proceso unas dos veces al año.

Págale a alguien para que lo haga por ti

Si todo eso te parece una tarea imposible, una forma más fácil de eliminar tu información de estos sitios es pagar un servicio para que se encargue de la tarea. Han surgido varias empresas que hacen el trabajo preliminar y continúan haciéndolo a medida que reaparece la información.

Ninguno de ellos promete eliminar tus datos de todos los sitios, pero esto es lo que ofrecen:

DeleteMe actualmente elimina tu información de 41 sitios cada 3 meses por $129 al año o $229 al año para dos personas.

PrivacyDuck actualmente elimina información para dos personas de 91 sitios cada mes por $499 al año o de 190 sitios por $999 al año.

OneRep actualmente elimina tu información de 107 sitios por $100 al año (o $180 para una familia), con una opción más cara para los sitios más desafiantes.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.