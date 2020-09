Cómo sería seguro tener relaciones sexuales en tiempos de covid-19 con nuevas parejas

Salud

La práctica sexual en tiempos de pandemia representa un reto para el sano desarrollo de la sexualidad

El Covid-19 afecta todos los ámbitos de la vida humana, y el sexo no es excepción. ¿Cómo tener relaciones sexuales y controlar lo más posible el riesgo de contagiarnos en el proceso? En los siguientes apartados abordaremos este tema.

Nada de besos

Un artículo del portal Fox indica que la pareja debería abstenerse de los besos durante la relación sexual, y también fuera de ella. Esto ocurre porque el Covid-19 puede transmitirse y contagiarse a través de la saliva.

Esta es una medida que, aunque puede limitar la experiencia que uno y otro tengan del sexo, reducirá la probabilidad de contagio en una situación en que mantener el distanciamiento físico es sencillamente imposible.

Mantener distancia entre los rostros

Ampliar la distancia entre los rostros es una medida que puede ejecutarse cuando la pareja adopta posiciones sexuales específicas, por lo que no reduce notablemente la satisfacción generada en el acto sexual.

No obstante, esta práctica dificulta cambiar de una posición a otra de manera que dicha distancia se mantenga o no se reduzca a un margen peligroso, por lo que el acto sexual puede no ser tan dinámico como solía hacerlo.

Usar mascarillas

Hay expertos que afirman que el uso de mascarillas no debe interrumpirse con el acto sexual, siendo este un escenario en que la mascarilla debe seguir teniendo presencia como consecuencia de los fluidos que pueden salir expulsados de la boca durante el acto.

En efecto, el riesgo de contraer Covid-19 durante el acto sexual se reduce en gran medida con el uso de mascarillas, que, aunque sean incómodas de llevar, son necesarias para evitar el contagio.

Tener sexo sí es un riesgo de salud relacionado con el Covid-19, pero este riesgo puede ser manejado si adoptamos las medidas pertinentes del caso a través de decisiones inteligentes y responsables.