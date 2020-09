Marcelo, el hijo de Michelle Renaud, debuta como actor a sus tres añitos en un corto de Danilo Carrera

View this post on Instagram

DÍA INTERNACIONAL DEL ACTOR 🤩 Definitivamente la mejor decisión que tome en mi vida fue el ser actriz !! Lo veía como un sueño guajiro, pero valía toda la pena el esfuerzo y sacrificio, a lo largo de los años he pasado por mucho rechazo en castings,he dejado de estar en momentos muy importantes de mi vida personal por estar en llamado, he batallado con mi autoestima por trabajar con mujeres tan espectaculares, he lidiado con hombres productores que creen que me pueden decir que me debo de operar y que no, me he desvelado en llamados interminables,he madrugado,he esperado dentro de un camper o camerino más tiempo del que he grabado etc etc y TODO sobre todo, todos los NO que aguante VALEN LA PENA, para mi ser actriz es una manera de vivir mi vida con más plenitud, me permito vivir otras vidas lejanas a la mía, aprender de personajes ficticios igual que de mis propias experiencias, me he retado una y otra vez a ser mejor actuando, a regalar mis emociones y sentimientos, he conocido las personas más maravillosas en este medio y he sentido el amor de cada fan que he tenido la fortuna de conocer o leer!! De verdad que soy muy afortunada de poder jugar todos los días y vivir de esto. BENDITA ACTUACIÓN !! Gracias a todas las personas que me han apoyado, enseñado y compartido aprendizaje conmigo. GRACIAS POR TODO SU AMOR y por apoyar siempre todos mis proyectos !!♥️♥️ #diainternacionaldelactor