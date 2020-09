Marlene Favela recibe un amoroso mensaje de su ex esposo

Entretenimiento

El empresario volvió a las redes sociales colocando como centro a su hija Bella y a través de éstas le ha dejado un amoroso mensaje tanto a la menor como a su ex esposa

George Seely es el ex esposo de la actriz mexicana Marlene Faverla. Y pese a que el empresario cerró sus redes sociales, parece que hace decidido volver y en esta ocasión lo ha hecho con un mensaje para su hija Bella, en el cual menciona a la madre de su hija.

El mensaje es concreto, pero certero: “You look like your mum 🥰❤️”. Sumado a este mensaje, más abajo también escribió: “She’s my daughter, I’ll fly to the moon for her”. En español el mensaje se lee de la siguiente manera: “Te pareces a tu mamá”. También añadió: “Es mi hija y volaré hasta la luna por ella”.

Pero, pese a la publicación sus seguidores temen que dentro de unos días vuelva a borrar las tres publicaciones que ahora adornan su perfil. Y todas estas son fotografías de su hija Bella.

El escrito de Seely ha hecho suponer que el empresario planea seguir la misma línea que ha presentado la actriz mexicana ante los medios de comunicación, en donde señala que por su parte no planea generar polémica entre ella y su ex por su hija. Y que por su parte siempre le hablará a ésta en bien de su padre. “Jamás hablaré mal del padre de mi hija. Nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona”, dijo Favela.

La actriz asegura que tanto su ex como ella tienen los mismos derechos. Y aseguró que ella también se encargará de que Bella conocerá y hablará el idioma de su padre, así como sus costumbres y cultura gástrica.