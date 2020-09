Pierde su celular y lo recupera después, pero halla unas extrañas fotos en él

Un hombre, originario de Malasia, perdió su celular. Por suerte, recuperó el dispositivo poco tiempo después, pero al comprobar si estaba en buen estado, comprobó que había nuevas fotos. Se trataban de unas selfies tomadas por un mono.

Según explicó Zackrydz Rodzi a medios locales e informa UPI él cree que un mono entró en su casa mientras dormía y sacó su teléfono afuera, donde el primate aparentemente jugó con el dispositivo y, sin darse cuenta, tomó algunas fotos selfies y vídeos.

De hecho, un video parece mostrar al mono intentando llevarse el teléfono a la boca.

Something yang korang takkan jumpa setiap abad. Semalam pagi tido bangun bangun tengahari phone hilang. Cari cari satu rumah geledah sana sini semua takde then last last jumpa casing phone je tinggal bawah katil tapi phonenya takde. Sambung bawah. pic.twitter.com/0x54giujnY

— z (@Zackrydz) September 13, 2020