“Piojo” Herrera culpó a Chivas de que el Clásico se haya devaluado

El técnico del América aseguró que van a ganar el Clásico

El técnico del América, Miguel Herrera, habló en conferencia de prensa previa al Clásico Nacional ante las Chivas del próximo sábado en el Estadio Azteca, y dio su punto de vista sobre la rivalidad que hay entre ambos equipos y que según algunas opiniones, se ha devaluado.

El “Piojo” reiteró que para él, este es el Clásico más importante para las Águilas y aseguró que no es culpa de los azulcremas que el duelo haya perdido relevancia, ya que es responsabilidad de Chivas no estar peleando constantemente la Liguilla, cosa que sí han hecho Cruz Azul y Tigres, con quienes ha crecido la rivalidad.

“No es nuestra culpa, nosotros ahí estamos, pero para mí es el Clásico más importante porque mueve a toda la República Mexicana y a mucha gente en Estados Unidos, es un Clásico que mueve a las masas y no importa cómo estén los equipos”, aseguró.

Igualmente, Herrera apuntó que en el Rebaño fueron injustos al despedir a Luis Fernando Tena pues venía trabajando bien y otros factores externos orillaron su salida.

“A Luis Fernando no le respetaron su idea, ni su proceso, ni los juegos que debería haber tenido para calificarlo, es decisión de las directivas, pero a Luis Fernando no se le respetó. Con las contrataciones que hicieron, con el Covid que él mismo padeció, al primer partido que no se le dio el resultado lo hicieron a un lado”, apuntó.

Sin embargo, Miguel respeta mucho a Chivas y a su técnico Víctor Manuel Vucetich, quien vivirá su primer Clásico Nacional.

“Tengo mucha experiencia como técnico, ya casi 18 años, respeto la jerarquía que tiene Víctor, exitoso, ganador, ha hecho muy bien las cosas, me parece que sin tener la cantidad de años que tiene Víctor, he conseguido experiencia. Más que verme amenazado porque esté Víctor enfrente, es porque el equipo de enfrente es un buen equipo, pero también mi equipo tiene un gran plantel. La balanza está equilibrada“, dijo.

Por último, Miguel Herrera le dio confianza a los americanistas y aseguró que ganarán el partido, por lo que les recomendó que apuesten.

“Sin ninguna duda, yo siempre apostaré a que el equipo va a ganar, no tengo ninguna duda, a la afición le recomendaría que si van a tener apuestas que lo haga, el equipo se va a matar para conseguir la victoria”, indicó.