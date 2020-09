Programa de LA cubre el gasto por el envío de tus compras

Los Ángeles

El ‘Servicio de Entrega Crítica’ está orientado a ayudar a personas de la tercera edad y a personas con discapacidad

Cuando la pandemia por el COVID-19 obligó a las personas a permanecer en casa, Joel Corderio y su pareja se vieron en una encrucijada ya que ambos son personas de la tercera edad y con

discapacidades.

Cuentan que desde marzo han permanecido en el hogar y han salido solamente en caso de extrema necesidad.

Corderio, de 69 años de edad, dijo que inicialmente tuvo que acudir al buen corazón de una amiga quien iba a comprarles su mandado.

Pocas semanas después se enteró del nuevo programa del condado de Los Ángeles “Critical Delivery Service” (Servicio de Entrega Crítica), que se dedica a entregar las compras a la puerta de la casa, sin cobro adicional.

“Estaba asombrado cuando me enteré de este programa porque así ya no teníamos que estar molestando a mi amiga y la comida que traen esta fresca”, indicó el nuevo usuario del servicio.

Corderio indicó que ya había intentado usar otros servicios de entrega, como Instacart y Costco, pero agrega que ninguno le gustó ya que las compras no estaban completas o que la entrega no era a tiempo.

“Pero este servicio ha sido de gran ayuda, así cuando ordeno en Ralph’s ya no me cobran los 6.95 dólares de envío ya que un taxista del programa recoge mi despensa”, explicó.

“[La compra] me la deja afuera de la vivienda y así no hay contacto alguno. Después yo me espero un tiempo antes de meterla a la casa y desinfectar todo. Es muy seguro”.

Kimberly Madison, administradora de servicio humano del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios Comunitarios (WDACS), dijo que el programa New Freedom Critical Delivery Services fue creado debido a la necesidad que los usuarios comenzaron a enfrentar.

La pandemia obligó a las personas mayores de edad y aquellos con condiciones preexistentes a quedarse en casa. WDACS buscó la forma de continuar brindándoles servicio ya que muchos, antes de la pandemia, dependían del servicio de transporte del Departamento para hacer sus diligencias a diario.

De los servicios que tienen, el reembolso de millas para conductores voluntarios —proveedores de servicios de taxi— el programa de taxis resultó el mejor aliado para poder realizar el servicio de entrega de compras a los miembros participantes.

El 5 de abril, WDACS comenzó con este programa de entrega de compras.

“Del 4 de abril al 18 de agosto hemos servido a 2,096 clientes y provisto más de 16,000 servicios de entrega”, detalló Madison.

Hasta el momento el programa está disponible para seguir sirviendo a la comunidad más necesitada hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, WDACS espera poder expandirlo a diciembre o hasta el primer trimestre de 2021.

¿Cómo funciona?

El programa Critical Delivery Service es exclusivo para aquellos que residen en el condado de Los Ángeles que sean mayores de 60 años; o cualquier adulto con discapacidades.

Las compras deben ser pagadas por el cliente. Solo el envío está libre de cargo. Las compras pueden ser de tiendas de abarrotes, artículos para el hogar, artículos de higiene personal, farmacia y hasta las compras de servicios de ferretería y jardinería para quienes estén cultivando sus propios alimentos.

Madison dijo que las compras pueden ser ordenadas por el cliente interesado o algún familiar.

“Es decir, si por ejemplo soy una hija y mi mamá vive al otro lado de la ciudad y fui a Costco y quiero dividir mis compras con ella puedo llamar al Critical Delivery Service y ellos recogerán lo que yo preparé para mi madre y se lo entregarán gratis”, explicó.

Para solicitar el servicio, llama al 1(888) 863-7411 de 8:00 a.m., a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Una vez aprobado, el usuario tiene acceso a cuatro envíos por semana, o un máximo de 40 millas.

Una vez que el cliente hace su orden y paga, debe llamar al número mencionado para que el coordinador del programa asigne a uno de los taxis para recoger la despensa y llevarla a su destino.

Para más información del programa Critical Delivery Service puedes visitar la pagina del WDACS AQUí