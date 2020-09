Lo logró: Cristiano Ronaldo igualó un impresionante récord que posee Cuauhtémoc Blanco

Con su doblete ante Suecia en la Nations League, Cristiano Ronaldo alcanzó a Cuauhtémoc Blanco en un récord que el mexicano poseía en solitario: el de anotar en 11 ediciones de torneos internacionales.

El astro portugués hasta el momento ha marcado en 4 diferentes competencias: La Eurocopa, donde anotó en las ediciones 2004, 2008, 2012 y 2016; también lo ha hecho en Copas Mundiales, marcando en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018; hizo lo propio en la Copa Confederaciones 2017 y lo ha hecho también en la Nations League durante dos años consecutivos, en 2019 y este 2020.

Cuauhtémoc poseía esta marca solo hasta hace unos días, luego de anotar en la Copa Oro en sus ediciones 1996, 1998 y 2007; en la Copa América 1997, 1999 y 2007; en la Copa Confederaciones de 1997 y 1999 y en las Copas Mundiales de Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

