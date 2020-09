“El Maribel Guardia” de los famosos: Roger González, el conductor que no envejece

Entretenimiento

Tiene 40 y parece de 20

Roger González causó polémica entre sus seguidores al revelar hace unas semanas que cumplió 40 años, pues parece de menos.

“Moría de risa, fue muy divertido y ya nunca voy a decir jamás en mi vida mi edad porque ya es divertidísimo el tema y siguen saliendo memes y que el misterio de la edad y que si Maribel Guardia es familiar, es tan divertido.

“Ya mataría el chiste si digo mi edad, pero tiene que ver con eso de cuidarme mucho, me gusta cuidarme no por vanidoso, si no porque me encanta estar sano, trabajo muchísimo y sé que si no me cuido físicamente, no cumpliría mis sueños”, dijo.

Roger González el sugar daddy y Maribel Guardia la sugar mommy de Mexico pic.twitter.com/z5szPJXJzZ — 𝓛𝓾𝓲𝓼 (@luis_feer1) July 18, 2020

Maribel Guardia a sus 60 y Roger González a los 40 // Yo a los 25….. pic.twitter.com/f8jGg615a7 — J́j́ Sᴏʟɪ́sʜᴇʀ 🇲🇽 (@jjsolisher) September 2, 2020

Roger Gonzalez será el Maribel Guardia de nuestra generación, a mi a mis 21 me duele la columna. 🔥 pic.twitter.com/TmgU0Xqqtq — FUTURO PRITZKER (@EdreyCastle) July 17, 2020

Jajajaja ya tenemos a la@competencia de Maribel Guardia 🎊🎉🤣 #VLA Roger González pic.twitter.com/bp9J0p7CJb — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 17, 2020

El regio está de estreno con el programa Todos Quieren Fama de TV Azteca en México, el cual se transmite de lunes a viernes a las 16:30 horas, en donde 6 participantes luchan por demostrar que su voz y carisma los puede llevar a la final semanal.

Roger apoya a su compañera Vale Cuevas (hija de Aída Cuevas), quien se estrena como conductora y se ha mostrado nerviosa en pantalla.

“Su talento es musical, ella canta hermoso y es la primera vez que está en televisión y le pasa a todo mundo cuando vamos empezando un proyecto”, agregó.

