Una jueza cubana, entre las candidatas de Trump para reemplazar a Ruth Bader en la Corte Suprema

La jueza cubanoamericana Bárbara Lagoa es hija de exiliados cubanos. Vive en Miami y es uno de los nombres que suenan con más fuerza para reemplazar a Ruth Bader en la Corte Suprema.

El presidente podría anunciar su nominación entre el viernes o el sábado, según ha dicho el propio mandatario este lunes durante una entrevista en Fox. Por lo que se sabe, la magistrada, de 52 años, creció en la ciudad de Hialeah, una de las localidades del sur de la Florida con mayor población hispana.

Además, su nominación podría ser clave para las próximas elecciones, especialmente en Florida, que es un estado clave en la contienda entre Trump y Biden.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, nominó a Lagoa en enero de 2019 para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Florida. En su discurso de nominación, el gobernador señalo que los jueces debían tener un trabajo “limitado” sin cambiar la ley ni la Constitución.

Con esta nominación, la cubanoamericana se convirtió en la primera jueza hispana de la Corte Suprema del estado. En su discurso tuvo unas palabras muy emotivas hacia su familia mientras recordaba que cuando sus padres llegaron de Cuba solo con una muda de ropa y su educación, nunca imaginaron que su única hija estaría en un evento tan importante como ese.

