“Ven y retírame”: Tyson Fury le manda mensaje contundente a Anthony Joshua, uno de sus posibles rivales para el 2021

Deportes

Los británicos podrían tener una pelea de unificación

El ansiado combate de unificación entre Tyson Fury y Anthony Joshua podría darse en el 2021 si ambos peleadores salen bien librados en sus compromisos previos y mantienen sus títulos mundiales; los dos confían en hacerlo y quizá por eso ya están calentando el combate desde ahora.

Fury, campeón CMB de los pesos pesados, aún tiene pendiente el cierre de la trilogía contra Deontay Wilder, mientras que Joshua debe defender sus títulos FIB, AMB y OMB contra el búlgaro Kubrat Pulev; sin embargo, se sabe que las promotoras de ambos confían en que ganarán y ya están trabajando en la ansiada función para definir de una vez por todas quien es el mejor de la división.

Y desde que esto se abrió como posibilidad, los dos se han encargado de “calentar” el combate. Recientemente Anthony mencionó que Tyson no estaba muy lejos del retiro, por lo que este fin de semana “Gipsy King” respondió y le lanzó un desafío a su posible rival.

Anthony Joshua says Tyson Fury 'should be looking to retire soon' after a near-12 year career. — Sky Sports (@SkySports) September 8, 2020

“Dijo que vendría al campamento, pero no lo hizo. Queríamos algo de acción. Realmente ya no podemos guiarnos por su palabra. Si soy demasiado viejo y necesito retirarme, entonces ven y retírame“, expresó en entrevista para Behind The Gloves.

DANGEROUS SILENCE⁉️ 🗣 Tyson Fury & Sugar Hill speak on Deontay Wilder’s recent silence & label it a potential danger in our EXCLUSIVE interview with the duo! Watch FULL video ⬇️ 🔗| https://t.co/PUqEE9fZNt

🗣| @Tyson_Fury

🎤| @MichellePhelps pic.twitter.com/6GlhQrvp6C — Behind The Gloves (@BehindTheGloves) September 20, 2020

Joshua subirá al ring en diciembre próximo; Fury aún no tiene fecha definida, pero se especula que será en febrero del 2021, por lo que a mediados del próximo año podríamos ver la esperada pelea de unificación.