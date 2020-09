Juan Soler reveló que tuvo una hija antes de casarse con Maki

Entretenimiento

El actor no supo de la niña hasta que tenía año y medio

Cuando Juan Soler y Maki se casaron tuvieron dos niñas: Azul y Mia, y aunque muchos de sus fans sólo las conocen a ellas, por primera vez el actor revela la existencia de una chica que fue fruto de una relación amorosa que sostuvo poco antes de llegar a México para buscar consolidar su carrera dentro del medio artístico.

En entrevista con Yordi Rosado para su programa “La Última Y Nos Vamos”, el argentino dio a conocer que su primogénita se llama Valentina y dijo que supo de su existencia al año y medio de que llegó al mundo, pues quien era su pareja en ese entonces nunca le dijo que se encontraba embarazada porque sabía que no iba a ser algo fácil de asimilar.

“Estaba chico. Me estaba despidiendo porque me venía a México para ya trabajar y de la despedida salió Valentina. Yo supe de ella hasta un año después cuando yo volví a Argentina y su mamá me llamó y me dijo “Eres papá. Yo no quiero nada de ti, pero tú tienes que saber que tienes una hija”. Fue muy impactante”, señaló Juan.

El histrión finalizó su charla recordando que quedó tan sorprendido con la noticia que al día siguiente acudió a la guardería a donde llevaban a la niña y desde que la vio por primera vez se enamoró perdidamente de ella, tanto que prometió seguir en contacto con su madre y verla cada vez que pudiera, cosa que ha cumplido fielmente.

Sigue leyendo