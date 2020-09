Latinos explican cómo cambiaría su vida sin su deuda estudiantil

Los Ángeles

Deudas universitarias impide el crecimiento personal de miles de latinos; actualmente unos 44 millones de estadounidenses tiene un tipo de deuda a causa de los altos costos de las universidades.

La posibilidad de que la deuda estudiantil universitaria pudiera ser cancelada es una noticia que ya ha generado esperanza en muchos de los de 44 millones de estadounidenses endeudados.

El anuncio fue hecho el el jueves por los senadores demócratas Elizabeth Warren (Mass.) y Charles Schumer (N.Y.), quienes presentaron un plan para que el próximo presidente cancele en el 2021 hasta $50,000 en deuda para las empresas dueñas de los préstamos estudiantiles.

Ambos senadores esperan que el plan sea aprobado mediante una acción ejecutiva.

Entre los deudores está Nancy Gutiérrez, quien se graduó de la Universidad del Sur de California (USC), y aseguró que eliminar su deuda sería un gran beneficio para ella y su familia ahora que ya está casada y tiene dos hijos.

Gutiérrez, dijo que cuando se graduó en el 2012, con una licenciatura en periodismo, su deuda era de aproximadamente $25,000, pero con los intereses subió a unos $38,000.

Ocho años después sigue lidiando con el problema ya que su puntaje de crédito sigue marcado por esta deuda difícil de solventar.

“Me ha afectado cuando he tratado de refinanciar mi carro o comprar casa”, dijo Gutiérrez.

Michael López, de 37 años, se graduó en el 2016 de la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) y tiene una deuda estudiantil de aproximadamente $40,000.

El joven dijo que ha querido regresar a obtener su maestría, pero la deuda de su licenciatura lo detiene ya que tendría que pedir otro préstamo. Inclusive hace dos años intentó comprar una casa; no obstante su puntaje crediticio no se lo permitió.

“Cada mes estaba pagando $600”, dijo López.

De cancelar su deuda estudiantil López pudiera lograr más fácilmente estas dos metas, indicó.

Se estima que la deuda de préstamos estudiantiles en la nación es de alrededor de $1.6 mil millones.

En conferencia de prensa telefónica el jueves, la senadora Warren dijo que al cancelar la deuda de préstamos estudiantiles se mejorará la vida de decenas de millones de estadounidenses.

“Dará un impulso a nuestra economía durante esta pandemia y más allá, incluso ayudará a cerrar la brecha de riqueza racial”, indicó la senadora.

Emelyne Camacho se graduó en la primavera de la Universidad Estatal de California, Long Beach (CSULB) con una maestría en Ciencias Políticas y una deuda de aproximadamente $33,000.

“Todavía no tengo plan de cómo voy a pagarla, pero sé que los pagos tienen que ser más de $500”, dijo Camacho de 25 años. “Por cinco años no te cobran los intereses, pero después ya empiezan a subir”, añadió aseverando que no cree que ella pueda pagar toda la deuda en menos de cinco años.

Añadió que la situación de la pandemia del COVID-19 y la falta de empleos la han obligado a regresar a vivir con sus padres.

“Si nos quitaran esta deuda sería una ayuda bien grande porque esto nos puede ayudar a poner el pago inicial para comprar una casa”, dijo Camacho. “Las generaciones de ahora podemos llegar a nuestras metas educativas pero se nos hace difícil seguir adelante”.

¿Cómo funcionan los préstamos estudiantiles?

Los préstamos para estudiantes pueden provenir del gobierno federal (préstamos federales), de fuentes privadas como un banco o institución financiera, o de otras organizaciones, indica la oficina de ayuda financiera estudiantil del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Los préstamos federales para estudiantes, generalmente tienen más beneficios que los préstamos de los bancos u otras fuentes privadas.

La mayoría de los préstamos para estudiantes tienen un período de gracia de seis meses pero hay otros que deben pagarse inmediatamente después de graduarse o abandonar la escuela, indica la organización Debt.org.

El estudiante debe asegurarse de cuál es el plan de pago para el préstamo que obtiene. Algunos planes de pago se basan en un porcentaje de ingresos discrecionales y otros van de menor a mayor según los ingresos del prestamista.

El Departamento de Educación de Estados Unidos indica que los préstamos federales para estudiantes son una inversión a futuro.

“No debe tener miedo de solicitar préstamos federales para estudiantes, pero debe ser inteligente al respecto”, indica la website.

El senador Schumer dijo que están conscientes que el presidente Trump y la secretaria de Educación, Betsy DeVos se oponen tajantemente a eliminar la deuda de los préstamos.

“Pero el próximo presidente podría hacer esto fácilmente”, dijo Schumer refiriéndose al candidato demócrata Joe Biden.

La Ley HEROES de $3.4 mil millones que se aprobó en mayo en respuesta a la pandemia del COVID-19 incluyó una disposición para cancelar hasta $10,000 de deuda estudiantil, pero solamente para un número limitado de personas.

Warren indicó que este nuevo plan está respaldado por un análisis legal y documentos de la Universidad de Harvard.