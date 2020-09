“No dudaría 10 segundos conmigo”: Colby Covington de UFC reta a LeBron James

Desde hace algunos años, la estrella de UFC, Colby Covington, ha dado mucho de qué hablar pero no por su desempeño en el hexágono, sino por ser uno de los más fervientes seguidores de Donald Trump y crítico de los movimiento anti racistas como Black Lives Matter.

Este fin de semana, Covington volvió a generar polémica, pues tras derrotar a Tyron Woodley dedicó su victoria al ejército de Estados Unidos y no a ‘cobardes como LeBron James, haciendo una referencia a la postura del ídolo de la NBA en contra de la violencia racial.

LOL at the snowflakes that believe @KingJames could even last 10 seconds with me! If that coward had the balls or the ability to kick anyone’s ass, Delonte West would’ve lost his teeth long before his meth habit! pic.twitter.com/TQZ56FBnt1

— Colby Covington (@ColbyCovMMA) September 22, 2020