Novia de Vicente Fernández Jr. confiesa que todo su cuerpo está operado

¡LA NOVIA DE VICENTE FERNÁNDEZ CONFIESA QUÉ TODO SU CUERPO ESTÁ OPERADO Y COMPARTE QUÉ VICENTE ES EL PAPA “POSTIZO” DE SU HIJO! Mediante su #instagramstories #MarianaGonzalez novia de #VicenteFernandezJr asegura que “todo lo que vez es operado” también reconoce al hijo de #VicenteFernandez como el papá “postizo” de su hijo y revela que está realizando muy buen trabajo al ayudarlo con sus tareas, además de publicar un video donde su hijo lo llama #papa ¿A TI QUÉ TE PARECE?… Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu