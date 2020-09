Programa de capacitación ofrece recursos para emprendedores

Todos y cada aspecto de nuestras vidas han cambiado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Desde la manera de trabajar e interactuar socialmente, hasta la modalidad de la enseñanza a distancia y de los programas de entrenamiento virtuales, todos hemos tenido que adaptarnos y replantearnos los recursos necesarios para enfrentar la “nueva normalidad”.

En el caso del Centro Educativo para Emprendedores (EECI), los graduados de su Programa de Emprendedores del Milagro (Miracle’s Entrepreneur Program, MEP) recibieron una serie de teleconferencias semanales para poder navegar “la nueva realidad” de una economía impactada por la pandemia .

En asociación con el Departamento de Administración de Pequeñas Empresas (SBA), la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Angeles y el Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Compton, EECI inició la serie de teleconferencias para informar a los graduados de MEP sobre los diferentes paquetes de estímulo disponibles y sobre los recursos existentes para ayudarlos a estabilizar su situación.

Michelle Caldwell fue una de las graduadas que se benefició con dichas teleconferencias. Caldwell necesitaba fondos para registrar su organización sin fines de lucro, pero se enfrentaba a obstáculos derivados de la pandemia. Pero gracias a uno de los patrocinadores, First Choice Bank, pudo obtener el micro-préstamo que necesitaba.

“El micro-préstamo me ayudó a avanzar durante esta pandemia y me permitió establecerme invirtiendo más en mi organización sin fines de lucro. Me permitió presentar el paso final y el formulario del IRS 1023 y adquirir mi estado de organización sin fines de lucro”, dijo Caldwell en un comunicado. “Me siento agradecida por EECI y MEP y el interés altamente favorable de sus patrocinadores en sus estudiantes y su foco de devolver a la comunidad. Es gracias a esto que he desarrollado un mejor entendimiento de quién soy, y de qué tengo para ofrecer a mi comunidad. Esta mi manera de devolver a una sociedad que está rota y de hacer mi parte para ayudar a repararla”, agregó.

El proyecto de Caldwell Remember Me Transitional Housing (Recuérdame Vivienda Transitoria) busca ofrecer vivienda temporal y recursos de empoderamiento para mujeres con niños, de Los Angeles, Willowbrook y Compton. Su proyecto es uno de los varios proyectos beneficiados por los micro-préstmos de First Choice Bank para pequeños negocios en crecimiento y nuevos programas.

“Estamos orgullosos de nuestra asociación con EECI y su Programa de Emprendedores del Milagro, que permite a First Choice Bank ayudar directamente a los emprendedores de nuestros barrios locales a tener éxito no solo a nivel individual, sino también a mejorar sus comunidades”, indicó Nora Pérez, primera vicepresidenta y oficial del CRA de First Choice Bank.

Programa de Emprendedores del Milagro (MEP)

A medida que el condado de Los Angeles comienza la reapertura paulatina de su economía, EECI ha reanudado su tarea de preparar a otros empresarios para enriquecer a sus comunidades ofreciendo inscripción gratuita en la clase Emprendedores del Milagro 2020.

El curso de estudio de tres meses (dos veces por semana) se lleva a cabo siguiendo los protocolos de seguridad para evitar contagios de COVID-19, del CDC, en el Centro Quarles de Oportunidades de Negocio (QBOC) de EECI , en Watts.

EECI presentará un premio de $5,000 patrocinado por otro de sus socios, Pacific Western Bank, al estudiante con el plan de negocios “más probable de ser éxitoso”.

“Ahora es el momento de duplicar el servicio a jóvenes y adultos jóvenes en comunidades desatendidas que se ven desproporcionadamente afectadas por COVID 19 y consideradas ‘de riesgo’, explicó Barbara J. Stanton, Directora Ejecutiva de la EECI, en un comunicado. “Es fundamental que no nos distraigamos, sino que sigamos proporcionando esperanza a nuestras comunidades menos prósperas. Una vez que esta tragedia disminuya y volvamos a los negocios, estos jóvenes necesitarán nuestra ayuda, ahora más que nunca”.

Para obtener información sobre los proyectos y programas de la EECI, llama al (323) 757-7506 o visita www.entrepreneureducationalcenter.org.