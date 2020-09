Francisca Lachapel de Univision admite que digan lo que digan, ella no le tiene miedo al ridículo

Muchas famosas han sido acusadas y tachadas de "ridículas", Carolina Sandoval es la que más insultos de este tipo recibe a diario

Francisca Lachapel asegura estar viviendo algo irreal ahora que está a punto de competir con estrellas con las que creció y a las que admira como Chantal Andere, Melina León o Sandra Echeverría en el concurso “Tu Cara me Suena” (Univision), que estrena el próximo 4 de octubre en Estados Unidos.

La presentadora de “Despierta América” tiene miedo, pero no de hacer el ridículo y agradece que cuenta con el apoyo de su prometido, Francesco.

“Sí me dio miedo, o sea, no que me dio todavía, ¿verdad? Tengo unas cuantas semanas que ese es mi estado natural, pero ¿por qué no? Y yo no tengo muy claro lo que me depara el futuro en esta competencia, pero tengo un sentimiento de que todo lo que va a salir de ahí va a ser bueno, entonces aquí estoy”.

Antes de participar, ¿lo hablaste con Francesco? ¿Qué te dijo?: ¡Claro, mi amor! Soy una mujer que respeta a su pareja y todo es comunicación, ¡claro! Yo hablé con él porque obviamente después de verme todo el tiempo, básicamente ahora no me va a ver porque voy a estar trabajando también en “Despierta América” y después, todas las tardes, tengo que correr para cumplir con todas mis obligaciones aquí en “Tu Cara me Suena”. Pero yo tengo la bendición de estar con un hombre, que él lo único que quiere es que yo sea feliz, y él me dice ‘yo te apoyo, yo siento que tú deberías estar en ese programa, ese programa es tan tú, entonces ¿por qué no lo haces?’.

¿Cuál es tu punto fuerte y tu punto débil en este tipo de competencias?: Mi punto fuerte es que yo no le tengo miedo a hacer el ridículo, a mí no me asusta, al contrario, yo me lo gozo todo. Y el punto más débil, es que a veces me cuesta mucho entender que sí, esa cosa me va a salir bien, o yo canto, o yo bailo, como que me tengo que dar un poquito de terapia antes, pero yo creo que voy a estar bien.

¿Qué te parecen los otros concursantes? ¿Admiras o eres fan de alguno?: Sí, quién no quería a Chantal Andere y sufría con ser la villana más villana de todas las que han existido en la tierra; o sea, para mí era como que ‘no puedo creer que voy a estar compitiendo con esta mujer’. De verdad, si de donde yo vengo a ahora es como una cosa irreal. Por ejemplo, de Melina León, yo cantaba una canción de esa mujer desde que yo era ‘carajita’, y me la disfrutaba y me la gozaba y tampoco puedo creer que voy a estar al lado de ella en una competencia, de la mayoría de todos.

“De Sandra (Echeverría) de la ‘Fuerza del Destino’, una novela que ella hizo también, cuando hizo el personaje de ‘Jade’, que todo el mundo quería ser como ella, a veces lo pienso y digo ‘esto es una locura, es irreal’”.