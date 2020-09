No sabía que Wolverhampton era una ciudad: Raúl Jiménez contó cómo fue que tomó la decisión de volverse “Lobo”

El delantero mexicano confesó que no sabía nada del club cuando aceptó su propuesta

En una conversación con la embajada de México en Reino Unido, Raúl Jiménez reveló cómo fue que se convenció de jugar para el Wolverhampton, cuando no conocía nada del club y ni siquiera sabía que así se llamaba la ciudad.

“De Wolverhampton no sabía (dónde quedaba). Solo conocía Londres. Con la selección me tocó ir a Newcastle, Gales, conocía poco de Inglaterra y de Wolves no sabía nada, incluso llegué y pregunté dónde jugaba el Wolverhampton y me dijeron, pues en Wolverhampton ¿Ah, es una ciudad?”, confesó entre risas.

Por esa misma razón, el artillero azteca contó que no sabía si aceptar la oferta que le hicieron, ya que en ese momento fue una de las decisiones más difíciles de su carrera; ya estaba en Europa, con el Benfica de Portugal y no estaba seguro sobre si los Lobos serían su mejor opción para cambiarse a la Premier League, aunque a la distancia ya está convencido de que hizo bien al aceptar.

“Cuando me llega la oferta dije que no era equipo conocido. Fue investigar, ver bien todo y fue una apuesta interesante y al día de hoy no me arrepiento de tomar, llegar a un equipo recién ascendido y desde la primera temporada hemos hecho bien las cosas para estar entre los mejores de la liga inglesa”, expresó.

El camino correcto no siempre es el más fácil. Esto me impulsa a seguir luchando por mis sueños 🏆🏆🏆⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/3yMd6Kn5hS — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 6, 2020

“Afortunadamente, la primera temporada fui el mejor jugador de Wolves en la temporada y elegido por mis compañeros. Siempre busco mejorar, crecer y esta temporada tuve el mejor jugador elegido por los compañeros y por la gente. Esta fue la mejor temporada y ahora creo que la hice mejor. Hice más goles, asistencias, partidos y una temporada más larga de lo normal por la pandemia, pero nos metimos en lo que tocara para estar bien de salud y llevar bien las cosas para estar bien en casa, cancha y sin preocuparme por estar contagiado o contagiar a alguien más”, sentenció.

Great way to start the season and very happy to reach 100 games here at wolves/ Gran manera de empezar la temporada y muy feliz de llegar a los 100 partidos con los wolves ⚽️🐺🔶 pic.twitter.com/iqkZPZurf6 — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 14, 2020

Actualmente, gracias a su aporte y al talento demostrado, el ariete ha duplicado su valor en el mercado, ya que oscila entre los $70 millones de dólares, cuando hace apenas dos años el club inglés lo adquirió por $37 millones de dólares.