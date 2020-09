Policía en Seattle le pasa sobre la cabeza a manifestante con su bicicleta en protestas por Breonna Taylor

El Departamento de Policía de Seattle (SPD) investiga un video en el que se ve a uno de sus oficiales pasando su bicicleta sobre la cabeza y el cuello de un manifestante en medio de las manifestaciones por la decisión del caso de Breonna Taylor, asesinada por agentes en Kentucky.

El incidente se reportó este miércoles cuando decenas salieron a las calles de Seattle, en Washington, para reclamar justicia por la afroamericana luego de que los fiscales no presentaran cargos de asesinato contra ninguno de los tres agentes involucrados.

Las imágenes que, en principio, fueron transmitidas en un Facebook Live de CJ Halliburton, se ve a un agente que parece ser del SPD pasando su bicicleta sobre el hombre que ya estaba herido.

El mismo oficial que aparece en el video le da un golpetazo a otro manifestante con la bicicleta. Posteriormente, otros dos oficiales se arrodillan cerca del herido antes de que la escena se torne confusa por la llegada de más oficiales.

Otro video del hecho, publicado en Facebook por Joey Weiser, muestra la misma escena, pero desde otro ángulo. “Esta persona está en el suelo, le pasaron por encima sobre su cabeza. El acaba de a pasarle por encima sobre su cabeza. ¡Oh, Dios mío!”, insiste el videoaficionado.

La escena que generó amplio rechazo en redes sociales llevó a las autoridades a iniciar una pesquisa.

“El Departamento de Policía de Seattle está al tanto del video que circula en internet que aparentemente muestra a un oficial en bicicleta del SPD rodando sobre la cabeza de un individuo que yace en la calle. Este asunto será referido a la Oficina de Rendición de Cuentas de la Policía para una investigación exhaustiva”, indica un comunicado oficial que cita el Daily Beast.

Unas 13 personas fueron arrestadas en Seattle este miércoles en medio de las protestas y varios oficiales resultaron heridos, incluyendo uno en la cabeza con un bate de béisbol, de acuerdo con el reporte oficial.

Police bicycle pushed over man’s neck as he lies on the ground at Breonna Taylor protest in Seattle. https://t.co/zzsFffiTBp pic.twitter.com/SGTGjXaTiG

— ABC News (@ABC) September 24, 2020