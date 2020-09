Al Rojo Vivo de Telemundo le abre las puertas a María Celeste, gracias a su hijo Adrian Vadim

View this post on Instagram

Thanks to ALL the members of the press for the overwhelming support today during my first press junket. Thanks to all the fans that are following my account as of today for all you messages. Thanks @cachitauniversalstudios for organizing so many interviews in such an efficient manner. Thanks @vgmediapr @justvladyg for this amazing event. Thank you Carlos Perez for the support! & last but not least thanks to my amazing mother @mariacelestearraras for everything! Gracias a todos los miembros de la prensa por el gran apoyo que me brindaron hoy, en primera gira de prensa. Gracias a todos Uds que me siguen a partir de hoy en esta cuenta por sus mensajes. Gracias amigos de Cachita Universal Studios. Gracias Carlos Perez por el apoyo. Y sobretodo gracias @mariacelestearraras por TODO. . . . #adrianvadim #adrianvadimmusic #space