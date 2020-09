Miguel Layún puso el Clásico Regio por encima del América vs. Chivas

El jugador de Monterrey apuntó que contra Tigres se vive más pasión

Este fin de semana, la Liga MX vibrará con dos Clásicos: Cruz Azul vs. América y Monterrey vs. Tigres, duelos muy especiales por la historia y por la pasión que desprenden sus aficiones.

Mucho se ha debatido respecto a la relevancia de las rivalidades dentro de los equipos mexicanos, y en Nuevo León los seguidores de los clubes regios han reclamado su lugar apuntando que su Clásico es más importante que el América vs. Chivas, ya que la afición es más entregada y muchos la catalogan como la mejor de México.

Al respecto habló el defensa de los Rayados, Miguel Layún, quien defendió la playera del América, y sorprendió al poner el Monterrey vs. Tigres por encima del Clásico Nacional.

“En cuanto a la pasión que se vive, como se concentra en una misma ciudad, son dos aficiones sumamente pasionales, no es que tengas una afición más relajada que la otra, entonces esto es un volcán, es una erupción de emociones constante y creo que el equipo y la gente en general lo siente de esa manera. Este partido, este clásico es mucho más pasional“, declaró en entrevista para ESPN.

El jugador hizo su top 5 de Clásicos más pasionales que él ha vivido como futbolista y de nueva cuenta rezagó el América vs Guadalajara.

“Creo que el Tigres vs Monterrey, por lo que se vive o como lo viven las aficiones, después el Sevilla vs. Betis, Porto vs. Benfica, pondría al América vs Pumas y después el América vs Chivas“, apuntó.

Monterrey y Tigres se enfrentarán el próximo sábado en el Estadio BBVA a las 21:00 horas México (22:00 horas ET / 19:00 horas PT) en un duelo vital de cara a la Liguilla, ya que tras 11 partidos disputados, ambos equipos cuentan con 17 puntos y ocupan el lugar 6 y 7 de la tabla general.