No se arrepiente de nada: A Gareth Bale no le importa lo que opinen sobre su desempeño en el Real Madrid

El flamante refuerzo del Tottenham, Gareth Bale habló sobre su paso con el Real Madrid, equipo del que no salió como figura.

En charla con Sky Sports el exdelantero del club blanco dijo estar contento con su desempeño y le restó importancia a los comentarios de quienes lo han criticado.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho; lo que los demás digan es cosa suya. Yo tengo mi opinión sobre mí mismo y mi familia sabe cómo soy, es lo único que me importa“, dijo tajantemente.

El ariete que llegó a su nuevo equipo cedido por el Real Madrid, aclaró que lejos de que le perjudicaran los abucheos y consignas de la gente, lo fortalecieron y que aprendió a sobrellevarlo.

“Estuve bajo gran presión y había gente silbándome en el campo, así que aprendí a llevar ese tipo de cosas, a no tomármelas demasiado en serio, demasiado a pecho“, explicó.

"No I don't have any regrets, no.

"I just try and play football, that's all I can do and everything else that's said externally is out of my control."

Gareth Bale says the "immense pressure" at Real Madrid has helped him grow up.

